La SECOMCYC reivindica una revisión de los acuerdos con las aseguradoras privadas

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y Cabeza y Cuello (SECOMCyC) ha reivindicado una revisión de los acuerdos con las aseguradoras privadas porque "la responsabilidad que asumen los médicos no está acorde con lo que se les paga".

"La relación que tenemos los médicos con las compañías aseguradoras siempre se ha basado en un modelo de imposición de baremos, sin posibilidad alguna de negociar directamente con ellas unos contratos personalizados", ha señalado el presidente electo de la SECOMCyC, el doctor José Carlos Díaz-Mauriño.

Según el doctor Díaz-Mauriño, se ha denunciado esta situación porque la financiación de la atención sanitaria privada está en manos de seis compañías aseguradoras que controlan el 85 por ciento del sector con ocho o nueve millones de asegurados y que ahora están firmando acuerdos globales con los cuatro o cinco grupos hospitalarios que dominan el mercado con el 85 por ciento de las camas y los quirófanos.

En ese sentido, ha asegurado que el problema radica en que esos baremos "llevan unos 30 años, aproximadamente, sin actualizarse", lo que significa que los profesionales que ejercen su actividad en la sanidad privada llevan un tiempo "prácticamente trabajando a pérdidas porque tienen que asumir todos los gastos, pagar la cuota de autónomos, el alquiler de la clínica, la consulta, los suministros, las enfermeras o el personal que trabaja con ellos; tanto si es consulta particular como si se hace en un hospital".

"Tenemos que asumir las de las compañías de seguros porque tienen el 90 por ciento del mercado de la medicina privada, un hecho que fue denunciado ante el Tribunal de la Competencia Europea. Nos dio la razón diciendo que los médicos en España podíamos unirnos para negociar nuestras tarifas", ha declarado por su parte la especialista en cirugía oral y maxilofacial y jefa de Servicio del Hospital San Rafael de Madrid, la doctora María Teresa Martínez Iturriaga.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comunicado que los profesionales sanitarios que ejercen la actividad privada podrán negociar colectivamente sus condiciones salariales a través de sus asociaciones representativas con las compañías aseguradoras y grupos hospitalarios.

"Éstos se niegan de momento a negociar colectivamente con los médicos autónomos, hecho que es muy llamativo cuando la cifra de negocio crece exponencialmente todos los años, tanto de las aseguradoras como de los grupos hospitalarios privados", ha afirmado la doctora Martínez Iturriaga.

Sin embargo, tal y como ha reconocido la especialista, la situación permanece intacta. "Seguimos igual, no se ha aplicado nada. No solo no nos han subido los honorarios médicos, sino que no han ampliado las carteras de servicios", ha indicado. En ese sentido, ha apuntado a que "la responsabilidad que asumen no está, en absoluto, acorde con lo que se les paga".

Desde la SECOMCyC han afirmado que no es posible mantener una situación en la que "los precios de los seguros de salud son los más bajos del mundo". "La única manera que tenemos de sobrevivir es "a volumen", ha subrayado la doctora Martínez Iturriaga.

Ante la situación generada, profesionales de varias especialidades médicas se han unido bajo la plataforma de afectados Unipromel, encargada de reivindicar sus derechos. "De momento, las compañías siguen sin dar su brazo a torcer. Tenemos el apoyo del Colegio de Médicos de Madrid, que ha creado una vocalía de ejercicio libre para luchar contra este problema y lo que queremos es difusión", ha asegurado la doctora Martínez Iturriaga..