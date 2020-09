Satse "teme" que con la puesta en marcha del Hospital de Ifema "vuelvan a desmantelarse los centros de salud"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha manifestado este jueves que "teme" que si se pone de nuevo en marcha del Hospital de Ifema "vuelvan a desmantelarse los centros de salud para dotarlo de personal", lo que supondría "'dar la puntilla' a unos centros ya muy castigados por la pandemia, la desorganización y la falta de profesionales sanitarios".

Por otro lado, en un comunicado, ha señalado que "el confinamiento previsto por el Gobierno regional difícilmente podrá ser efectivo si los servicios asistenciales con los que cuentan todos los barrios, los centros de salud, funcionan de forma precaria por la falta de profesionales, especialmente enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas".

La organización sindical ha destacado que la detección de la Covid depende, en la mayoría de las ocasiones, de los centros de salud, al tiempo que ha alertado de que estos "se ven incapaces de ofrecer los cuidados que se les demandan por la falta de profesionales sanitarios que los lleven a cabo".

Además, ha advertido de que la situación "podría empeorar drásticamente si se abre el Hospital de Ifema, como la vez anterior, a costa del personal que trabaja en Atención Primaria".

"No se hacen más PCR, ni se detectan más casos, por la falta de enfermeras", ha asegurado, para agregar que "no se puede hacer un seguimiento correcto de los casos positivos de Covid, tanto los detectados por el propio centro como los que se detectan en los hospitales por la escasez de plantillas y muchos pacientes no Covid, muchos de ellos con patologías crónicas, ven cómo sus demandas son postergadas por la carencia de profesionales sanitarios para poder llevarlas a cabo".

Según Satse, la plantilla de enfermería, enfermería especialista y de fisioterapeutas de Atención Primaria "no solo es escasa sino que es la más precarizada del Sistema Nacional de Salud".

"Todas las comunidades tienen más enfermeras por 1.000 habitantes que Madrid, el gasto sanitario por habitante también es de los más bajos y las retribuciones están muy por debajo de la media nacional a pesar de que el Gobierno regional dice que la región es el motor de España y la carestía de la vida es de las más altas", ha expuesto.