Sanitarios y pacientes ostomizados reivindican la "necesidad" de contar con más medios y personal cualificado

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales sanitarios y pacientes ostomizados han reivindicado este martes la "necesidad" de contar con más medios y más personal cualificado porque han puesto de manifiesto que tener a un experto en este tema es "fundamental", ya que marcará la diferencia entre tener una buena calidad de vida o no tenerla.

Con motivo de la Semana Mundial del Paciente Ostomizado que se está celebrando actualmente, el Consejo General de Enfermería, en colaboración con Coloplast, ha realizado un acto en Madrid para presentar la campaña de visibilización de la ostomía a través de la experiencia de los pacientes y así dejar claro que "la ostomía es una nueva oportunidad de vivir".

El acto ha comenzado con la intervención del vicepresidente III del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, quien ha apostado por "hacer visible el trabajo de las enfermeras", por lo que ha pedido a los políticos "aprender de los errores con la pandemia", a pesar de que un año después "se siga haciendo lo mismo".

"Hay que poner en valor la atención de las estomaterapeutas. Los políticos no pueden ser cortoplacistas. No escuchan a los profesionales. No puede ser que un año despues de la pandemia, sigamos haciendo lo mismo. No aprendemos", ha lamentado.

En este sentido, la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería, Inmaculada Pérez, ha coincidido con José Luis Cobos y ha instado a valorar "el papel fundamental de las enfermeras" porquelos cuidados que realizan a los pacientes son "excelentes" pero ha criticado la falta de consultas en los hospitales españoles en relación a esta área.

"Las enfermeras son un pilar fundamental, ellas mejoran la calidad de vida de los pacientes. Por eso, tanto las enfermeras como los pacientes estamos unidos en un viaje con un esfuerzo común para demandar más consultas en los hospitales", ha afirmado.

Asimismo, Inmaculada Pérez ha reconocido que durante la pandemia "se vivieron momentos muy difíciles" debido a que se tuvo que dar el alta a muchas personas sin tener la correcta información sobre el estoma y sus cuidados.

Uno de los principales problemas que se encuentran tanto los profesionales como los pacientes es la desigualdad territorial. Según recoge el Libro Blanco de la ostomía, Cataluña, Extremadura, Valencia, Madrid, Cantabria y País Vasco se encuentran por este orden entre las regiones con más consultas de estomaterapia (con ratios inferiores a 300 pacientes por consulta), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Canarias, Baleares y Aragón se encuentran a la cola con más de 400 pacientes por consulta.

#MIENTRASVIVES

Con el fin de visibilizar esta situación, el Consejo General de Enfermería ha contado con la participación de pacientes y enfermeras en un vídeo en el que ponen el acento en "cómo la vida debe seguuir viviéndose" y dejan claro que la ostomía "no límita a la hora de vivir".

"Sigo haciendo lo que antes hacía e incluso ahora hago más cosas. Yo tenía una enfermedad intestinal que me hacía cansarme y encontrarme mal pero a raíz de la ostomía mi vida ha ido a mejor", ha explicado Ana, paciente ostomizada.

Igualmente, otra de las pacientes invitadas al evento, Natividad, ha asegurado que la ostomía no le ha impedido hacer una vida normal e incluso ha podido seguir haciendo maratones de hasta 100 kilómetros como hacía antes de la ostomía. "Es muy importante no dejar de hacer lo que a uno le gusta. Aunque parezca que nos límita, no es así", ha afirmado.

Además, entre las ponentes, se encontraban dos enfermeras, Yolanda, que además es paciente osmotizada, y Alejandra, quien ha evidenciado los problemas en España y entre la sanidad pública y la privada. "La sanidad pública en este caso siempre acompaña y explica todo muy bien pero en la privada los pacientes están un poco abandonados", ha manifestado.

En esta línea, Alejandra ha sostenido que del marcaje (técnica para ubicar el lugar idóneo de la bolsa) dependerá la calidad de vida del paciente. "Una persona a la que no le hagan un buen marcaje, puede que su vida sea un desastre", ha puntualizado.

Algo similar le ocurrió a Yolanda que ha reconocido que ella tuvo que aprender "a salto de mata", lo que le ha llevado a insistir en que "la existencia de un experto es muy importante" en todos los hospitales e incluso en los colegios. "No debemos olvidarnos que también hay niños que padecen esta situación y en los colegios no tienen ayuda para una correcta higiena o cambio de bolsa", ha explicado.

Por último, los pacientes y los profesionales han recalcado que, a pesar de la ostomía, "se puede hacer una vida totalmente normal" siempre y cuando se cuente con una buena asistencia tanto a nivel profesional a la hora de afrontar la operación y el postoperatorio como a nivel mental con testimonios de personas en su misma situación.