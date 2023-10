San Juan de Dios reconoce a la ONG Surg For All por su voluntariado para formar sanitarios de Liberia en España

ONG Surg For All.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha reconocido a la ONG Surg For All por su "pionero programa de voluntariado sanitario internacional para la formación permanente de personal médico de Liberia en España".

La colaboración entre las dos instituciones surgió en 2019 con una primera expedición de voluntarios valencianos especializados en urología al Saint Joseph Catholic Hospital de Monrovia, un centro referente en el país africano fundado hace 60 años por la orden hospitalaria.

El evento, que ha contado con las intervenciones del presidente de Surg For All, José Rubio, y el director de Juan Ciudad ONGD en representación de San Juan de Dios, Gonzalo Sales, se ha celebrado en la Fundación Bancaja de Valencia, y ha contado con la asistencia de numerosos profesionales del ámbito sanitario y representantes del tercer sector y el mundo empresarial.

Por otro lado, se ha presentado el vídeo 'Monrovia. Misión Sanitaria', realizado con la colaboración de El Viso Media, que muestra la experiencia de la última campaña realizada este 2023 por un equipo médico de Surg For All en el centro de la Orden Hospitalaria en Monrovia. Allí se está posibilitando la apertura de un servicio de urología general de calidad en el Saint Josep Catholic Hospital, "cubriendo un importante vacío que mejorará la salud de miles de personas en los próximos años", indican desde la orden hospitalaria.

Para el director de Juan Ciudad ONGD, Gonzalo Sales, "el modelo de voluntariado internacional que realizan Surg For All en el hospital de la Orden Hospitalaria en Liberia es un ejemplo, ya que comparte nuestro enfoque de construcción de capacidades locales con un compromiso de continuidad en el tiempo, lo que realmente supone una apuesta a futuro por un desarrollo humano sostenible".

Según informan, la colaboración que existe entre Surg For All y San Juan de Dios desde hace cinco años les ha permitido conocer muy bien el contexto sanitario de Liberia donde se desarrollan las campañas de voluntariado internacional, apostando por el intercambio de experiencias y conocimiento de ida y vuelta. "Esto enriquece tanto a los profesionales sanitarios que viajan desde España como a los de Liberia que han tenido la ocasión de venir a formarse a Valencia", ha explicado la responsable de Voluntariado Internacional de Juan Ciudad ONGD.

En 2019 Surg for All realizó su primera expedición al Saint John of Goc Catholic Hospital de Monrovia y en 2021 su primera misión quirúrgica. Desde entonces han realizado cuatro campañas de cirugía urológica en las que han colaborado como voluntarios internacionales un total de 14 profesionales sanitarios españoles entre médicos, enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, con un total de 160 personas operadas. Además, se ha posibilitado que cinco profesionales liberianos viajen a Valencia para formarse, entre ellos un médico especializado en urología, dos enfermeros de quirófano y dos enfermeros de planta.

Los profesionales españoles que han colaborado en el voluntariado internacional pertenecen a hospitales valencianos como el Hospital La Fe, el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), además de otras localidades como el Hospital General Universitario de Albacete, el Hospital de Ibiza y la Fundación Puigvert de Barcelona.