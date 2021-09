La saliva puede detectar precozmente el cáncer de cabeza y cuello provocado por el virus del papiloma

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Queensland University of Technology (Australia) han determinado que el ADN de los virus del papiloma humano de alto riesgo causantes de cáncer (VPH-AR) puede detectarse en la saliva de la mayoría de los pacientes con cánceres orofaríngeos provocado por el VPH en el momento del diagnóstico.

"A pesar del aumento de cánceres de cabeza y cuello provocados por el VPH, no existen métodos de detección precoz ni estrategias de cribado para este tipo de cáncer, a diferencia del cáncer de cuello de útero, causado por el mismo virus. Los biomarcadores que permiten la detección precoz, el seguimiento y el pronóstico de la enfermedad están justificados para combatir la creciente incidencia del cáncer de cuello uterino provocado por el VPH", explica Chamindie Punyadeera, investigadora principal del trabajo, que se ha publicado en la revista 'The Journal of Molecular Diagnostics'.

La doctora Punyadeera y sus colegas investigaron la eficacia de la detección salival del VPH como biomarcador del VPH-AR y los patrones de supervivencia en pacientes con cánceres orofaríngeos para evaluar la utilidad de los test salivales como biomarcador pronóstico para el cánceres orofaríngeos.

Se realizaron pruebas salivales en 491 pacientes en el momento del primer diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello y en 10 pacientes con este tumor recurrente. El 43 por ciento fueron positivos para el ADN del VPH-AR en la saliva. El VPH16, una cepa de alto riesgo del virus, se detectó en el 92 por ciento de las muestras de saliva positivas al VPH.

La gran mayoría de los los virus del papiloma humano de alto riesgo causantes de cáncer se habían originado en la orofaringe, especialmente en las amígdalas palatinas y en la base de la lengua, lo que confirma que la orofaringe es el 'punto caliente' de estos cánceres. El 72 por ciento de los pacientes con cánceres orofaríngeos dieron positivo al ADN del VPH-AR en su saliva, y se observó una sobreexpresión tumoral de p16 en el 89,3 por ciento. Estos resultados apoyan la utilidad de las pruebas de saliva como biomarcador para facilitar la detección temprana y el cribado del ADN del VPH-AR.

Hasta 215 pacientes con cánceres orofaríngeos fueron seguidos durante cinco años. Los pacientes salivales positivos para el VPH-AR tuvieron una clara ventaja de supervivencia sobre sus homólogos salivales negativos. La mediana de supervivencia libre de eventos fue de 205 meses para los pacientes positivos al VPH-AR, en comparación con los 82 meses de los pacientes negativos al VPH-AR. Aunque el número de pacientes con cáncer recurrente en el estudio fue pequeño, los resultados indican que el VPH-AR salival tiende a ser positivo en la mayoría de los pacientes en el punto de aparición locorregional.

"Si se tiene en cuenta la naturaleza no invasiva y la comodidad de la recogida, la prueba del VPH-AR salival es un modo ideal para el cribado de individuos asintomáticos y el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Nuestros resultados indican que, en un futuro próximo, las pruebas salivales del VPH-AR formarán parte del tratamiento clínico rutinario de los pacientes", señala Punyadeera.