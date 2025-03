"Respeto, dignidad y humanización", claves en las jornadas de atención ética de la Orden de San Juan de Dios

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ética en la atención hacia la salud mental, en el momento final de vida y en las cuestiones de índole social ha sido centro del diálogo entre profesionales sanitarios, asistenciales académicos y estudiantes de ciencias de la salud que se han dado cita en el 'Encuentro Ética y Salud: Diálogo para todos' organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Andalucía.

En el abordaje sobre la ética y la atención de la salud mental, una mesa formada por el psiquiatra catalán y director asistencial Corporativo Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España, Josep Pifarré, y el psiquiatra del Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga, Melquíades León, puso de relieve el sentir de las personas que se ven afectadas en algún momento vital por una patología de salud mental, tal y como ha detallado la entidad en una nota.

"Este encuentro pretende generar un espacio dinámico de reflexión ética sobre temas de actualidad e impulsar el diálogo entre los asistentes junto con la actualización de conocimientos", ha explicado la responsable de Ética de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias, Ángela López.

"La competencia en psiquiatría de una persona bipolar puede variar de un momento a otro, y es un hecho que un sanitario debe tener muy en cuenta", ha explicado el doctor Pifarré.

Además, hizo especial hincapié en la importancia del propio paciente, ya que como continuaba "la queja más común de un paciente de salud mental suele ser que no le escucharon cuando planteaba una necesidad, que no le dieron importancia a su solicitud o no se le atendió con respeto". Esto, según Pifarré, es fundamental a la hora de tratar a un paciente con una patología de salud mental.

Por su parte, León ha centrado su exposición en el respeto a la persona, eje central de la practica psiquiátrica. El psiquiatra ha señalado que un profesional sanitario que se dedique a la atención en este campo de la salud, además de las competencias técnicas como pueden ser el conocimiento y las habilidades, "debe tener fuertes competencias emocionales y relacionales y competencias éticas".

Además, ha incidido en la soledad como "uno de los grandes problemas de las personas con problemas de la salud mental". "De ahí la importancia en su tratamiento de las relaciones tu a tu, del afecto, la escucha, el amor", ha mantenido el doctor.

Por su parte, la psicóloga del centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, Begoña Moreno, proyectó el testimonio de una paciente ingresada en este centro y que explica cómo le ha ayudado a ella en su proceso terapéutico el aspecto diferencial que encontró al llegar a San Juan de Dios.

La paciente resaltaba que "además de la psicoterapia, recibo apoyo humano, escucha, atención y paciencia". Del mismo modo otra paciente del Centro Asistencia San Juan de Dios de Málaga, en un vídeo testimonial ha apuntado que "al llegar al centro, gracias al entorno natural y a las conversaciones con los terapeutas, sentí que podía delegar, me sentí segura".

Así, el final de vida fue otro puntal de este encuentro gracias a la mesa 'Final de la vida: el cuidado de la salud y la atención de la dignidad de la persona en todas las etapas de la vida'.

Expertos de la talla del director de la Cátedra Andaluza de Bioética, Universidad Loyola Andalucía, Francisco Alarcos; el enfermero doctor y profesor de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología Universidad de Sevilla, José Antonio Suffo; el director Corporativo Departamento de Ética y Bioética de San Juan de Dios en España, José María Galán; o la directora del Máster de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, Carmen Massé, abordaron el acompañamiento hacia estos pacientes en esta etapa, "promoviendo la dignidad del paciente hasta el último momento".

También, bajo el título de 'Sociedad plural: desafíos éticos para un mundo más sano, humano y solidario', expertos en el mundo de lo social y las migraciones expusieron cómo llevar a cabo una atención ética y digna en este ámbito.

El investigador del Instituto Universitario de Estudios Migratorios de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, José Manuel Aparicio, ha explicado cómo los dos primeros años de la llegada de una persona migrante a otro país suponen un "nuevo nacimiento para esa persona", que puede llegar a experimentar distintos síndromes derivados de su experiencia.

El síndrome de 'Prometeo' puede experimentarlo aquel que sale de su país y se crece para afrontar todas las mañas experiencias que le esperan en ese camino. Mientras lo aborda, puede mantener esa sensación de poder con todo, pero una vez que llega al país de destino, y comienza a estabilizarse, es cuando puede experimentar estrés postraumático.

Otros muchos migrantes sufren el síndrome del 'Quijote' al construir simbólicamente un imaginario y unas expectativas que chocan contra la realidad al llegar al país de destino después de una travesía migratoria que puede suponer, en muchos casos, la muerte.

La jurista y catedrática de Bioética de la Universidad Loyola Andalucía, Mónica Gómez, y la directora de la Fundación Tomás Canet y Coordinadora del Comité de Ética de Intervención Social de San Juan de Dios en Barcelona, Anna María Prats, acompañaron esta mesa en la que intervino con un testimonio en primera persona el técnico en cuidados auxiliares del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, Issiaga Bangoura.

Este joven procedente de Guinea Conakry llegó con 16 años a España tras una peligrosa travesía cruzando el Estrecho de Gibraltar. Cuando Salvamento Marítimo les dio alcance, supo que su vida no acababa ahí, como desde hacía horas rondaba su pensamiento, y comenzó un periplo que le llevó por distintos centros de menores en Andalucía hasta llegar a Sevilla, donde se enfocó en su formación como sanitario, porque quería devolverle a los demás la ayuda que él había recibido.

Este ejemplo de "superación personal" culmina su proceso de integración en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, en el que es un técnico "altamente valorado por sus pacientes y sus propios compañeros, pues sin perder nada de su identidad, se identifica con los valores universales que comparte con todo su entorno y que están por encima de todo cuando se habla del cuidado hacia las personas".