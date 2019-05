La resonancia magnética de cuerpo ayuda a detectar la diseminación del cáncer más rápido

Publicado 10/05/2019 17:11:28 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los ensayos con personas con cáncer colorrectal recién diagnosticado y cáncer de pulmón de células no pequeñas sugieren que la resnonacia magnética (RM) de cuerpo entero podría reducir el tiempo para detectar la diseminación del cáncer más rápidamente, según dos ensayos prospectivos con casi 500 pacientes en 16 hospitales de Reino Unido, publicados en las revistas 'The Lancet Gastroenterology & Hepatology' y 'The Lancet Respiratory Medicine'.

Las resonancias magnéticas de cuerpo entero redujeron el tiempo promedio para determinar el tamaño de los tumores y cuánto se habían diseminado en cinco días para los pacientes con cáncer colorrectal y seis días para los pacientes con cáncer de pulmón. Los tratamientos decididos fueron similares, ya que los resultados de la RM fueron tan precisos como los de las investigaciones estándar, pero los costes por paciente se redujeron en casi una cuarta parte en el caso del cáncer colorrectal y casi a la mitad para el cáncer de pulmón.

Por primera vez, los dos nuevos ensayos comparan la exactitud y eficiencia diagnóstica de la RM de cuerpo entero con las vías estándar del sistema sanitario público británico (NHS, por sus siglas en inglés), que usan una gama de técnicas de imagenología para evaluar los cánceres colorrectal y pulmonar.

Los pacientes también fueron seguidos después de 12 meses para evaluar mejor la exactitud de la RM de cuerpo entero comparada con las pruebas estándar. Por ejemplo, si un enfoque era más sensible que el otro a la hora de detectar la propagación del tumor primario a otras partes del cuerpo. Basándose en estos datos, pudieron evaluar retrospectivamente cuál debería haber sido la decisión óptima de tratamiento.

El uso de la RM de cuerpo entero redujo el tiempo que se tardó en completar las pruebas diagnósticas, de un promedio de 13 días a un promedio de 8 en el ensayo de cáncer colorrectal y de 19 a 13 en el ensayo de cáncer de pulmón. Los costes se redujeron de un promedio de 253 euros a 192 en el ensayo de cáncer colorrectal y de un promedio de 551 a 282 en el ensayo de cáncer de pulmón.