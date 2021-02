Los rehabilitadores piden a Sanidad que sus centros no se cierren para acoger a pacientes Covid

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha denunciado que muchos tratamientos de rehabilitación se están cancelando durante la tercera ola por el cierre de sus centros para acoger a pacientes Covid, por lo que piden a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que "haga todo lo posible para que estos servicios no se cierren y proporcione alternativas válidas para continuar con los tratamientos".

"Dada la limitación de medios, los servicios de atención sanitaria han modificado su asistencia e infraestructuras para atender a los pacientes más graves de Covid-19 que requieren de una atención inmediata, lo que ha provocado que, al igual que surgió en marzo y en noviembre, ahora con la tercera ola, vuelva a utilizarse la infraestructura de Rehabilitación para acoger y atender a pacientes COVID-19", señalan desde la SERMEF.

En este sentido, reclaman que los servicios de Rehabilitación no se cierren, pues deben considerarse prioritarios. "Entendemos la necesidad de recurrir de nuevo a las infraestructuras de Rehabilitación y de otras especialidades, pero pedimos que nos den alternativas válidas para continuar con los tratamientos", han subrayado.

En este contexto, desde la SERMEF reivindican la importancia de su labor, dado el envejecimiento de la población en España, "lo que está dando lugar a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas asociadas a la discapacidad", señalan. Así, añaden que, si se cierran los servicios de rehabilitación y medicina física, y no se ponen soluciones reales e inmediatas, "miles de personas van a tener que retrasar sus tratamientos con consecuencias irreversibles para su recuperación".

"Entendemos la gravedad de la COVID-19 y que se necesiten recursos, pero no se deben olvidar el resto de patologías porque, cuando pase la pandemia, se va a colapsar el sistema", han advertido. Así, desde SERMEF concretan que "por ejemplo, se van a dejar de tratar secuelas por ictus que no reciben el seguimiento adecuado; lesiones musculoesqueléticas que no van a ser tratadas como es debido y que hará que la capacidad de movimiento de las extremidades afectadas no logren recuperarse como es debido".