REDGDPS y FEDE lanzan pautas para facilitar la consulta telefónica a las personas con diabetes

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (REDGDPS) y la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en diabetes, han lanzado una serie de pautas, a modo de listado de preguntas y respuestas a tener en cuenta por las personas con diabetes.

El objetivo es que sepan abordar de manera efectiva las consultas que lleven a cabo telefónicamente con su médico o enfermera. Y es que, la pandemia generada por la Covid-19 ha provocado que las revisiones médicas presenciales no esenciales se sustituyan por las consultas 'on line' y/o telefónicas, ante este escenario los pacientes tienen que enfrentarse a una forma de comunicación con sus profesionales sanitarios con la que no están habituados.

Por todo ello, las organizaciones han destacado la importancia de que conozcan qué hay que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de consultas para que sean de calidad, eficaces y productivas. Así, las personas con diabetes podrán mantener un seguimiento óptimo de su patología, sin necesidad de acudir presencialmente a la consulta médica.

"Con esta iniciativa se espera contribuir a la adherencia del tratamiento y al buen control de la diabetes, evitando complicaciones. Es importante tener en cuenta que las consultas telefónicas se están imponiendo y debemos dotar al colectivo de las herramientas necesarias para que se sientan cómodos a la hora de manejarlas, y generar una comunicación fluida entre el médico y el paciente", ha dicho el presidente de FEDE, Juan Francisco Perán.

Por su parte, el coordinador de la Fundación REDGDPS, Javier García Soidán, ha asegurado que con estas pautas se puede obtener la información necesaria para conocer la situación de los pacientes y también sus necesidades, de un modo "sencillo y eficaz".

RECOMENDACIONES PAUTADAS

Algunas de las recomendaciones pautadas que proponen se basan en la importancia de cómo prepararse la consulta telemática con el médico y enfermera antes de efectuar la llamada y destaca, además, cuestiones sobre los hábitos alimenticios o el tabaquismo.

Adicionalmente, destaca la importancia de realizar la llamada en una estancia tranquila y con cobertura para la buena comunicación, así como tomarse la tensión, medir el peso y observar si ha habido algún cambio o aparición de un síntoma que se deba comunicar.

Este listado para realizar una consulta efectiva por teléfono se difundirá tanto por las redes sociales como por correo electrónico a todas sus federaciones y asociaciones miembro de FEDE, con el objetivo de hacer llegar estos consejos al mayor número de personas con diabetes.

Asimismo, estará disponible en las páginas web de REDGDPS, de FEDE y de la Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en diabetes que, con esta colaboración, reitera su compromiso por el desarrollo de iniciativas que ayudan al paciente con diabetes tipo 2 a mejorar el manejo de su enfermedad y a tener un rol activo en su gestión diaria.