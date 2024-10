Una recuperación tardía del síndrome de Takotsubo se asocia con una reducción de la supervivencia

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndrome de Takotsubo (STT), también conocido como miocardiopatía por estrés o síndrome del 'corazón roto', es una disfunción cardíaca que generalmente se resuelve en un período de días o semanas, un tiempo de recuperación que determina el pronóstico de los pacientes, según ha demostrado un estudio español que concluye que una recuperación tardía esta asociado a una reducción de la supervivencia.

En el estudio, en el que han colaborado diferentes centros hospitalarios españoles mediantedel registro nacional multicéntrico sobre síndrome de TAKOtsubo (RETAKO), ha sido publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC). El registro incluye más de 30 de centros españoles y repasa múltiples cuestiones relacionadas con el Síndrome de Takotsubo, desde factores epidemiológicos y fisiopatológicos de la enfermedad, a terapéuticos y pronósticos.

La investigación incluyó a 1.463 pacientes con una edad media de edad de 73 años (el 87% eran mujeres). El 75% de los pacientes tuvieron una recuperación temprana del ventrículo izquierdo (igual o menos de 10 días) mientras que el otro 25% presentó una recuperación tardía. A los 4 años de seguimiento, el riesgo ajustado de muerte fue casi el doble en los pacientes con recuperación tardía en comparación con aquellos con recuperación temprana (16% frente 8,6%). Además, el riesgo de mortalidad aumentaba un 8% por cada día adicional a los 10 días en recuperar la función normal del corazón.

"Los pacientes que no recuperan (1 de cada 4) son pacientes que tienen más probabilidades de tener complicaciones o fallecer en la fase aguda y durante el seguimiento", afirma el doctor Iván Núñez Gil, jefe del servicio de cardiología del Hospital de Torrejón (Madrid) y director del Proyecto.

Por ello, recomienda un seguimiento más estrecho, prolongar el tratamiento más tiempo, así como ser más insistentes en la búsqueda de causas desencadenantes. Entre los predictores independientes de una recuperación tardía identificados destacan la edad avanzada, antecedentes de trastornos neurológicos, la presencia de enfermedad coronaria, cáncer activo, biomarcadores inflamatorios elevados y shock cardiogénico en el ingreso.

"Aunque el género ha demostrado tener mucha importancia en esta enfermedad, ya que se presenta aproximadamente en 9 mujeres vs 1 hombre, cuando se hizo el análisis estadístico no se apreciaron diferencias significativas en cuanto al tiempo de recuperación", afirma el doctor.

El síndrome de Takotsubo es una forma de disfunción transitoria del ventrículo izquierdo similar a la insuficiencia cardíaca producida en la mayor parte de las veces tras una situación estresante, dando sentido literal a la expresión 'morirse de pena'