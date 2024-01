Recomendaciones de los médicos de Urgencias ante el peligro de intoxicación por CO en invierno por las estufas

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) advierte del riesgo que puede tener la intoxicación aguda por monóxido de carbono (CO) para los niños, embarazadas, ancianos y enfermos con antecedentes coronarios o de EPOC, ya que estas intoxicaciones son frecuentes en invierno debido al uso de calefacciones, estufas y braseros.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico para las personas y animales, producido por la mala combustión del gas natural, gasolina, propano, petróleo, madera y carbón. Además, es difícil de reconocer porque no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, no es irritante, según explican desde SEMES.

El fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono, conocida como "la muerte dulce", se produce sin que los afectados se den cuenta del peligro, ya que se van quedando "dormidos" poco a poco, sin sensación de ahogo ni de asfixia.

Las medidas preventivas incluyen la revisión periódica de los sistemas de combustión del domicilio, mantenimiento de una ventilación adecuada e impedir la inhalación de los productos de combustión de los motores o vehículos en garajes y espacios cerrados. El empleo de alarmas para detección de CO puede ser una medida efectiva.

Algunos de los síntomas que puede presentar una persona con intoxicación por CO son dolor de cabeza, naúseas o vómitos, palpitaciones, mareo o decaimiento.