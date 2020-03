Los radiólogos aclaran que TC y radiografías no son "por ahora" técnicas para diagnosticar el coronavirus

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ha elaborado un documento explicativo sobre el manejo en el área de Radiodiagnóstico ante una sospecha de infección por coronavirus. En este texto, aclaran que ni las radiografías simples ni las tomografía computarizadas (TC) torácicos son "por ahora" técnicas diagnósticas válidas.

Los radiólogos explican que, aunque en China se está incluyendo el estudio de TC torácico como criterio diagnóstico dada su alta sensibilidad para detectar opacidades pulmonares, ese criterio no se considera universal y, por ahora, no está indicado el uso de TC como técnica diagnóstica. De este modo, "por ahora, las pruebas de imagen que se realicen las indicará la clínica del paciente y no la infección en sí".

"No hay, todavía, un protocolo generalizado de pruebas radiológicas necesarias en caso de coronavirus, se realizarán en función del cuadro que presente el paciente y el criterio del médico. La TC torácica es muy sensible y puede mostrar hallazgos antes de la prueba analítica, pero debemos tener en cuenta que todavía no se consideran específicos. El hecho de que el TC muestre una patología pulmonar no implica que se deba a una infección por coronavirus. En el caso de las radiografías simples, los hallazgos son más difíciles de valorar", ha comentado el presidente de la SERAM, Pablo Valdés.

La SERAM apunta que, para realizar un estudio radiológico a un paciente susceptible de padecer coronavirus, deben seguirse las normas establecidas en el centro para los aislamientos de contacto y por gotas, incluyendo el equipo de protección individual pertinente. Para este último aspecto, con carácter general, el Ministerio de Sanidad ha publicado unas normas, según las cuales el equipo debe incluir: bata (preferentemente impermeable), protección respiratoria (mascarilla con filtración equivalente a FFP2), protección ocular y guantes, que se colocarán después de la higiene de manos. Posteriormente, debe desinfectarse todo el equipo utilizado.

Además de las medidas de protección, la SERAM recomienda llevar un registro de todos los estudios realizados a pacientes y casos sospechosos. Además, en el Sistema de Información Radiológico se debe registrar el personal que ha realizado la prueba, de forma que se pueda comprobar el personal potencialmente expuesto en los casos que inicialmente no son sospechosos y se diagnostican más adelante. La SERAM ha creado un grupo de trabajo para actualizar la información sobre esta nueva infección, de forma que la comunidad radiológica disponga de fuentes fiables, y la irá publicando en su página web.