Quirónsalud celebra su Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Excelencia Clínica

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Quirónsalud ha celebrado su décimo Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Excelencia Clínica en el que más de 500 profesionales, entre presencial y 'on-line', se han dado cita para aprender nuevos conocimientos sobre la mejora de la seguridad clínica y la práctica asistencial.

"Para Quirónsalud, trabajar en la seguridad clínica no es solo una prioridad, sino una oportunidad para mejorar el valor de la práctica clínica. Para ello desarrollamos modelos de atención más eficientes, evaluamos resultados en salud y analizamos continuamente indicadores de buena práctica clínica. A través de la transformación digital y la IA potenciamos el avance en seguridad, enfocándonos especialmente en la detección temprana de patologías, lo que nos ayuda a anticiparnos y ofrecer una atención más efectiva y segura", ha explicado la directora asistencial y de investigación corporativa de Quirónsalud, Cristina Caramés, durante la inauguración de la jornada.

En la misma línea, la jefa corporativa de Seguridad del Paciente de Quirónsalud,Nuria Marañón, ha destacado el trabajo desarrollado por la compañía a lo largo de estos diez años para mejorar la seguridad del paciente. "El presente y el futuro nos desafían a integrar la tecnología y transformación digital en cada aspecto del cuidado sanitario y desde Quirónsalud continuaremos liderando ese cambio para mantener los más altos estándares de seguridad clínica", ha asegurado Marañón.

Una de las experiencias puestas en común en el contexto del foro celebrado en Madrid ha sido el uso de la IA para la vigilancia y control de la infección a través del proyecto Argos, compartida por el director gerente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, Javier Arcos, como línea prioritaria dentro de las estrategias de seguridad del paciente.

Por su parte, la subdirectora médica del mismo centro Ana Leal ha sido la encargada de presentar el Proyecto de Comunicación y Adecuación teRapÉutica (CARE), cuyo objetivo es aumentar el valor de las medidas diagnosticoterapéuticas indicadas, minimizar la agresividad terapéutica y contribuir a un mejor cuidado de los pacientes, como otro ejemplo destacado de las iniciativas destinadas a obtener mayores estándares de calidad y seguridad en el cuidado de los pacientes.

PONENTES INTERNACIONALES

El evento suma en esta década más de 3.000 asistentes y tiene como objetivo facilitar y difundir el conocimiento científico y los avances en seguridad del paciente a los profesionales para fomentar la cultura de seguridad en el ámbito sanitario mediante la exposición de programas y experiencias procedentes de instituciones emblemáticas y referentes en el ámbito de la calidad asistencial.

Así, y en línea con ediciones anteriores, la jornada ha contado con el punto de vista de expertos internacionales en el campo de la Seguridad del Paciente.

El director y fundador del Instituto Australiano de Innovación en Salud y miembro de la Junta Directiva de la International Society for Quality in Health Care (ISQua), Jeffrey Braithwaite, ha hablado sobre cómo lograr la excelencia clínica, una atención sanitaria más segura y un mejor sistema de salud para 2030, liderando la transformación necesaria y entendiendo el proceso no como un destino, sino como un viaje hacia la mejora permanente de los servicios asistenciales.

Por su parte, el profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y director del Centro para la Investigación y la Práctica de la Seguridad del Paciente en el Brigham and Women's Hospital de Boston, David Bates, ha abordado en su intervención la situación actual de la Seguridad del Paciente, los campos de mejora como imperativo ético de todos los profesionales de la salud y cómo la IA y las nuevas tecnologías pueden marcar la diferencia.

PREMIOS QUIRÓNSALUD A LAS MEJORES INICIATIVAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE

Como cierre del Seminario, se ha hecho entrega de los Premios Quirónsalud a las Mejores Iniciativas en Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es reconocer la excelencia de las iniciativas dirigidas a la mejora de la seguridad y de la práctica clínica en los hospitales del Grupo Quirónsalud, y que en esta edición han recaído en el proyecto del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz sobre el 'hub' o dispositivo de vigilancia para la prevención y control de la infección relacionada con la atención sanitaria, basado en la inteligencia artificial, y en otro trabajo del Hospital Universitari General de Catalunya sobre el 'Command Center' como una herramienta disruptiva que redefine la gestión sanitaria al optimizar el flujo de pacientes, recursos y procesos, impulsando la eficiencia y la calidad asistencial.

El director del comité organizador del encuentro, Rai Belenes, ha querido agradecer la participación y la implicación de todos los asistentes en la mejora continua en materia de seguridad del paciente y puso en valor que, a lo largo de estos diez años: "El Seminario se ha consolidado como un espacio de referencia para el aprendizaje y la innovación en el sector".