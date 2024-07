MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), con la colaboración de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital la Fe IIS La Fe, concluye que la quimioterapia en pacientes con cáncer de testículo puede provocar cambios en el ADN de los espermatozoides, según han observado en muestras de pacientes cuatro años despues de superar el cáncer.

La literatura científica ha demostrado que, pasados 4 años del tratamiento oncológico, los espermatozoides suelen recuperar sus características previas al tratamiento. Pero hasta ahora, había pocos datos disponibles en humanos respecto a cómo estos fármacos pueden afectar al epigenoma del esperma. Y es que esta serie de compuestos químicos que se unen al ADN (genoma) tienen la capacidad de modificar sus genes, activando o silenciando su expresión.

Así lo explica el estudio 'Sperm DNA methylome changes in testicular cancer patients following chemotherapy treatment' presentado en el 40º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), que se está celebrando en Ámsterdam (Países Bajos), que analiza las consecuencias del tratamiento de quimioterapia indicado generalmente para cáncer testicular.

"Los resultados fueron claros: tras aislar el ADN espermático, el análisis de enriquecimiento funcional de los genes afectados identificó 65 regiones metiladas diferencialmente. En concreto, el estudio reveló que los procesos biológicos más afectados fueron la regulación del proceso biosintético de macromoléculas, la unión de receptores hormonales y las vías de señalización que regulan la pluripotencia de células madre y vías en cáncer", comenta la doctora Marga Esbert, bióloga y coordinadora de investigación de IVI Barcelona.

Según informan se trata del estudio más amplio realizado hasta la fecha en supervivientes de cáncer testicular. Para garantizar la comparabilidad del estudio, todas las muestras estudiadas fueron congeladas. Tanto las tomadas previamente al tratamiento oncológico, como aquellas realizadas una vez superada la enfermedad, ya que la criopreservación puede alterar la epigenética de la muestra espermática.

"Sabíamos que los tratamientos contra el cáncer en general y la quimioterapia en particular podían causar daños en la integridad del ADN espermático y aneuploidía, pero que transcurridos unos años este daño era reparado. Con este nuevo estudio, hemos visto que la epigenética del espermatozoide también cambia tras superar un cáncer testicular, pero que estas modificaciones siguen manifestándose 4 años después", aclara la doctora Esbert.

El cáncer de testículo tiene una baja incidencia (1%) y un alto porcentaje de recuperación en torno al 95%. Lógicamente, una de las mayores preocupaciones de los pacientes es poder ser padres una vez superado el cáncer. Por todo ello, los especialistas siempre recomiendan un buen asesoramiento en colaboración con el oncólogo para poder asegurar que la información genética seminal sigue intacta tras la quimioterapia.

"Este paso es muy importante, ya que el rango de edad de este tipo de cáncer abarca prácticamente el pico de edad fértil, de los 20 a los 34 años. Informar al paciente desde la consulta oncológica en el momento del diagnóstico es clave para así poder disponer del material genético intacto tras todo el proceso del tratamiento del cáncer prescrito por el especialista", concluye la doctora.