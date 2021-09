¿Quiénes son más propensos a tener la presión arterial descontrolada?

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres de 70 años o más y los hombres de 20 a 49 años tenían más probabilidades de tener hipertensión no controlada a pesar de tomar medicamentos para reducirla, según una nueva investigación presentada este lunes en las Sesiones Científicas de Hipertensión 2021 de la Asociación Americana del Corazón.

"El control de la presión arterial sigue siendo un importante reto para la salud pública que afecta incluso a las personas que reciben tratamiento para la enfermedad", recuerda el autor del estudio, el doctor Aayush Visaria, investigador postdoctoral del Instituto Rutgers de Investigación sobre la Salud, la Política Sanitaria y el Envejecimiento de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos.

"Aunque sabemos que las mujeres tienden a tener un aumento acelerado de la presión arterial y del riesgo de enfermedad cardiovascular después de la menopausia, tenemos poca información sobre si el control de la presión arterial es diferente según el género y si cambia con la edad", añade.

Los investigadores utilizaron información de salud de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de 1999 a 2018, una encuesta bianual y representativa a nivel nacional realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Este estudio incluyó a 13.253 adultos, de 20 años o más, que tomaban medicamentos recetados para tratar la hipertensión. La edad media era de 57 años, el 52% eran mujeres y el 71% eran blancos no hispanos.

Los investigadores analizaron las tasas de control de la hipertensión utilizando una definición más antigua y más nueva de la presión arterial alta: ya sea mayor de 140/90 mm Hg, como se define en la directriz de la Comisión Nacional Conjunta de 2014 o mayor de 130/80 mm Hg, como se define en la directriz de la Asociación Americana del Corazón / Colegio Americano de Cardiología de 2017.

Compararon las tasas de hipertensión no controlada entre los hombres frente a las mujeres a través de grupos de edad de 10 años y encontraron las diferencias en las probabilidades de hipertensión no controlada fueron similares independientemente de los criterios de la guía para la presión arterial alta. En general, el 34% de los participantes en el estudio tenía hipertensión no controlada.

Entre los 20 y los 29 años, las probabilidades de tener hipertensión no controlada eran un 59% mayores en los hombres que en las mujeres, según la definición de hipertensión de la American Heart Association. Entre las personas de 30 a 39 años, los hombres tenían un 70% más de probabilidades de no estar controlados, y entre las personas de 40 a 49 años, los hombres tenían un 47% más de probabilidades de no estarlo.

De los 50 a los 69 años, las mujeres y los hombres tenían probabilidades similares de padecer hipertensión no controlada y a partir de los 70 años, según la definición de hipertensión de la Asociación Americana del Corazón, las mujeres tenían entre un 29% (70-79 años) y un 63% (más de 80 años) de probabilidades de padecer hipertensión no controlada que los hombres.

"Estos resultados indican que las mujeres de 70 años o más y los hombres de menos de 50 años con hipertensión pueden tener un mayor riesgo de hipertensión no controlada y pueden beneficiarse de un control más frecuente de la presión arterial --resalta Visaria--. En general, es necesario aumentar la concienciación sobre la hipertensión no controlada entre las mujeres mayores y los hombres más jóvenes, y hay que hacer más estudios para entender las razones que hay detrás de este fenómeno".

"Para determinar realmente si las tasas de hipertensión no controlada están cambiando en las mujeres frente a los hombres a lo largo de la edad, lo ideal es realizar un estudio prospectivo en el que se haga un seguimiento de las mediciones de la presión arterial a lo largo del tiempo en mujeres y hombres con hipertensión", precisa Visaria.