¿Puede la nutracéutica ayudar a controlar la hipertensión?

Agregar una combinación de tres extractos naturales a los tratamientos farmacológicos estándar podría ayudar a combatir la hipertensión, mejorando la función cardiovascular, especialmente en aquellos pacientes cuya presión arterial no está bien controlada, según un estudio de investigadores italianos publicado en el 'Journal of the American Heart Association'.

Los extractos utilizados en esta formulación nutracéutica provienen de las plantas bacopa monnieri, ginko biloba y hojas de té verde, combinadas con fosfatidilcolina, un fosfolípido natural.

Los investigadores del Laboratorio de Fisiopatología Vascular del IRCCS Neuromed en colaboración con la Universidad Médica de Salerno, la Universidad Federico II en Nápoles, el IRCCS Multimedica en Milán y la Universidad Sapienza de Roma evaluaron sus efectos en un grupo de pacientes hipertensos, todos ellos recibieron terapias estándar.

La característica principal de los pacientes seleccionados era que, a pesar de los tratamientos farmacológicos, su presión arterial no se controlaba bien.

"En un porcentaje de pacientes --explica la profesora Carmine Vecchione, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salerno, directora de la Unidad de Cardiología del Hospital Ruggi D'Aragona y directora del laboratorio de Fisiopatología Vascular del IRCCS Neuromed-- el control de la presión arterial, a pesar de los tratamientos, sigue siendo insatisfactorio. Sabemos también que el estado hipertensivo reduce la tolerancia al ejercicio físico, parámetro reconocido como indicador válido de la situación cardiovascular".

Para superar esta situación, los investigadores buscaron encontrar un arma adicional en los nutracéuticos. Los pacientes seleccionados, todos ellos recibiendo tratamiento farmacológico estándar, se dividieron en grupos para evaluar la eficacia de la mezcla de extractos de plantas en comparación con el placebo. Además, se han realizado experimentos, tanto en modelos celulares como en animales, para resaltar los mecanismos bioquímicos involucrados.

"Vimos --explica Albino Carrizzo, primer autor de la publicación, investigador del IRCCS Neuromed-- que los pacientes tratados con este nutracéutico mostraron una mejora en parámetros cruciales como el consumo de oxígeno, la fuerza, la resistencia al ejercicio físico".

Se trata de indicadores de un función endotelial más eficiente. "Además, los modelos celulares y animales demostraron que este efecto se debe a un aumento del óxido nítrico en la sangre, un elemento importante en la salud de los vasos --continúa--. Finalmente, una observación interesante que emerge de nuestra investigación es que las cuatro sustancias que componen el Las mezclas tienen una acción hemodinámica solo cuando se combinan juntas, mientras que son ineficaces cuando se usan individualmente. Es una acción sinérgica real".

Es importante resaltar que estos resultados no deben verse como una alternativa a las terapias estándar. "La hipertensión es un problema muy grave, concluye Vecchione, que involucra a una parte creciente de la población y conduce a patologías graves. Los pacientes deben ser conscientes de que los tratamientos farmacológicos juegan un papel fundamental en el manejo del problema. Si las investigaciones futuras confirman nuestros resultados, esta nueva formulación nutracéutica será una nueva arma, que acompañará a las terapias estándar sin reemplazarlas".