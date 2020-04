¿Se puede donar sangre durante la pandemia del Covid-19?

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 26 Abr. (EDIZIONES) -

La sangre siempre es necesaria. En todos los momentos del año y en todas las circunstancias. Y para obtenerla se depende siempre de los donantes: voluntarios, responsables, altruistas, y anónimos. A diario hay cientos de pacientes en los hospitales que necesitan de una transfusión para mejorar su salud, o incluso salvar su vida.

De hecho, prácticamente un tercio de las transfusiones se realizan a enfermos oncológicos o hematológicos, para quienes los componentes sanguíneos son vitales, según asegura en una entrevista con Infosalus Pilar de la Peña, responsable de Promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, durante una entrevista con Infosalus.

Además, señala que los trasplantes de órganos sólidos precisan también de sangre para poderse llevar a cabo y, por ejemplo, un trasplante de hígado puede necesitar de entrada 50 bolsas, o cuando un parto se complica por un desgarro o una atonía uterina, la mujer necesita sangre en gran cantidad de manera urgente. "Los enfermos crónicos y las situaciones de urgencia no entienden ni de vacaciones, ni de momentos de crisis, y no son demorables", destaca la especialista.

Por eso, De la Peña insiste en que, a pesar del estado de alarma en el que está España inmersa por la pandemia de COVID-19, "las donaciones no han parado en ningún momento". Es más, resalta que "que haya donaciones de sangre es imprescindible para que el sistema sanitario pueda funcionar".

Así, indica que desde que se decretara el estado de alarma a mediados de marzo, los centros de transfusión se han tenido que ir adaptando a las necesidades de los hospitales y a las medidas de confinamiento, con el fin de mantener un adecuado suministro de componentes sanguíneos, así como minimizando los riesgos tanto para los donantes como para los profesionales que les atienden.

"Hasta este momento se necesitaban en la Comunidad de Madrid en torno a 550 donaciones al día, pero desde esta semana vamos a necesitar entre 600 y 650 debido a que los hospitales, aunque muy lentamente, empiezan a recuperar parte de su actividad habitual", precisa la responsable de Promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

CÓMO DONAR DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Dado el estado de alarma en el que vivimos por esta gran crisis sanitaria, De la Peña defiende que es importante que las donaciones se realicen de manera organizada: "Para acudir a donar hay que haber recibido previamente una citación por sms o correo electrónico en la que se indican las fechas, y los lugares a los que puede acudir. Es muy importante que quien lo reciba acuda porque su donación es imprescindible".

Aquí destaca que esta cita por sms o vía correo electrónico servirá también como justificante o salvoconducto si durante el trayecto el donante es parado por un control de policía. Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, a través de redes sociales y de los medios de comunicación, señala también que se trata de sensibilizar a los donantes con el hashtag '#conSMSvoyadonar'.

Hasta el momento se está consiguiendo donaciones gracias a una citación sistemática que se está realizando a todos los donantes que se encuentran en la base de datos del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, según apunta.

No obstante, para aquellas personas que no han donado nunca o que quieran realizar en fechas concretas la donación, este centro ha habilitado la posibilidad de que se solicite cita a través del mail cita.donarsangre@salud.madrid.org aportando datos y número de móvil.

Según remarca De la Peña, "todos los puntos de donación, tanto hospitalarios como unidades móviles, son espacios seguros, puesto que en ellos se extreman las medidas de higiene, autocuidado y protección".

Al donante se le pide que cumpla con las medidas generales de prevención: lavado de manos, no tocarse nariz o boca, toser en el codo y mantener distancias de seguridad, según mantiene; al mismo tiempo que apunta que el uso de la mascarilla durante la donación, en este momento, es "opcional", pero si la persona se siente más segura puede llevarla o se le puede ofrecer una en las salas, si así lo deseara.

QUIÉNES PUEDEN SER DONANTES

En último lugar, la experta en transfusiones recuerda que los requisitos para donar sangre se establecen como garantía de seguridad de la sangre y protección del donante y el receptor, por ello siguen siendo básicamente los mismos durante esta pandemia: Ser mayor de 18 años, menor de 65, pesar más de 50 kilos y estar sano.

Eso sí, importante saber que, según subraya, en estos momentos, y como medida de prevención de contagio para los otros donantes y el personal de donación, es "fundamental que el donante no acuda a donar si ha tenido fiebre, síntomas respiratorios, o contacto estrecho y mantenido con una persona COVID positiva".

A su vez, insiste en que deben atenerse y respetarse los periodos de cuarentena para algunas prácticas como pueden ser los tatuajes, piercing y viajes, o para algunos procesos de salud como cirugías, pruebas diagnósticas invasivas (endoscopias, artroscopias, entre otras) medicaciones, o algunas patologías agudas o crónicas; aparte de respetar también los periodos mínimos entre donaciones, que la ley establece en 8 semanas, no superando el total de 3 donaciones al año las mujeres, y 4 los hombres.

Finalmente, se debe conocer que no se realizan test a los donantes, ni tampoco a la sangre donada porque no está indicado, según afirma De la Peña. "No existe evidencia ninguna de transmisión por transfusión. El coronavirus se transmite por gotitas que se expulsan al toser o estornudar. Sí que seguimos realizando todos los demás análisis y serologías que marca la ley: HIV, hepatitis B y C, sífilis, HTLV, enfermedades endémicas como la malaria ampliamente distribuidas por todos los continentes, patógenos emergentes con riesgo de transmisibilidad", sentencia la especialista del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.