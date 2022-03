Psiquiatra reivindica la asistencia a domicilio en pacientes con enfermedad mental grave

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hay cientos de pacientes que padecen enfermedad mental grave y permanecen en sus casas sin recibir asistencia psiquiátrica cuando podrían ser atendidos en sus propios domicilios por equipos especializados, según ha afirmado el doctor David Córcoles, psiquiatra del Hospital del Mar de Barcelona, en el marco del XXX Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría que se ha celebrado estos días en Vitoria.

El experto ha reivindicado la asistencia a domicilio en Psiquiatría al igual que se hace con otras áreas de la Medicina. En este contexto, el especialista ha lamentado que "en otras especialidades médicas se ha extendido la asistencia médica hacia el domicilio y en Psiquiatría no, cuando puede ser extendida perfectamente y es necesario para atender a más población que necesita ser atendida.

"Sistemáticamente la asistencia siempre ha sido en el hospital o en los centros de salud. Era muy raro que el sistema sanitario se desplazara al domicilio y ahora ocurre en áreas como en Geriatría u Oncología donde sí está contemplado las por limitaciones físicas de estos pacientes", ha comentado Córcoles.

El experto ha agregado que en salud mental no se contempla esta atención a domicilio porque aparentemente "no hay nada que impida a los pacientes acudir al centro de salud y luego la realidad no es así, porque sí tienen problemas en acceder".

"Se ha dado por hecho que el enfermo mental va sin problemas al centro de salud y se debe interiorizar que muchas de estas personas no tienen conciencia de enfermedad y cientos de personas no son capaces de ir al hospital por las limitaciones de su propia

enfermedad", ha aseverado.

Esta afirmación provoca, según el experto, que muchas personas que están en tratamientos se desconecten de la asistencia sanitaria y otras ni siquiera hayan accedido por primera vez con lo que supone la falta de diagnóstico, derivando en un agravamiento de la enfermedad totalmente evitable. "Nosotros vamos a casa a verlos con la idea de poder reintegrarles en la atención a la salud mental, evitando en la medida de lo que se pueda el ingreso en un hospital", ha sostenido.

Por ello, ha denunciado la falta de equipos de atención Psiquiátrica al enfermo mental grave a domicilio en España y ha urgido su "extensión" porque "se evitarían muchos ingresos en hospitales, lo que conlleva a un mayor gasto, y lo que es más

importante: mejoraría la atención y calidad de vida de esta personas".