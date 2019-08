La psicoterapia debe ser el tratamiento de primera línea para la depresión en jóvenes

Publicado 31/07/2019 16:45:06 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

A los jóvenes que buscan apoyo para la depresión se les debe ofrecer psicoterapia como primera línea de tratamiento, según ha demostrado un ensayo clínico realizado por investigadores de Orygen, el Centro Nacional de Excelencia en Salud Mental Juvenil de Australia.

"Los resultados sugieren que realmente deberíamos centrarnos en proporcionar psicoterapia de buena calidad, como la terapia cognitivo-conductual, a los jóvenes y mantener la medicación como segunda línea de tratamiento", asegura Christopher Davey, jefe de la investigación, que se ha publicado en la revista 'The Lancet Psychiatry'.

Este ensayo clínico aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, incluyó a 153 jóvenes de 15 a 25 años de edad que habían sido diagnosticados con depresión y estaban siendo tratados en los servicios de salud mental para jóvenes en el noroeste de Melbourne (Australia). Todos los participantes del ensayo recibieron terapia cognitivo-conductual durante 12 semanas junto con el antidepresivo común fluoxetina o un medicamento placebo.

Al final del tratamiento no hubo diferencias significativas en la mejora de los síntomas entre los dos grupos, lo que sugiere que el agregado de fluoxetina no afectó los resultados de salud mental de los participantes. Sin embargo, esto no sugiere que los antidepresivos no deban usarse para tratar la depresión.

"Los antidepresivos pueden ser muy útiles para algunas personas. Cualquier persona que considere el papel de los antidepresivos en su tratamiento debe discutirlo con su médico o clínico. Nuestro estudio encontró alguna evidencia que sugiere que si los antidepresivos tienen un papel, tienen un papel más importante en las personas del extremo mayor de nuestro rango de edad. En cualquier caso, el mensaje del estudio es que el tratamiento de primera línea para los jóvenes con depresión debe ser la psicoterapia", concluyen los autores.