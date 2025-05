Psicólogos clínicos de toda España muestran su apoyo en Valencia a las víctimas de la dana

Mañana se concentrarán en defensa de la atención pública de la salud mental, y de la vía PIR como único acceso al SNS

VALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Psicólogos clínicos de toda España han mostrado su apoyo a las víctimas de la Dana en el homenaje que se les ha rendido durante el acto inaugural del XXIV Congreso Nacional y V Internacional de Psicología Clínica, celebrado esta tarde en el Museo de la Ciudad de Artes y las Ciencias de Valencia.

Así, tras la bienvenida a los asistentes, se ha proyectado el emotivo vídeo que el comité organizador ha preparado para homenajear a las víctimas de la dana que asoló Valencia el pasado 29 de octubre, y que ha estado acompañado por la actuación de un grupo de música de cámara, según ha informado la Organización en un comunicado.

En el acto de apertura del congreso, que se desarrollará hasta el próximo sábado, han intervenido la presidenta de SEPC-ANPIR, Laura Armesto, y la de la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPC-AVAPIR), Rosario Morales, quien ha señalado que "este congreso no solo es un espacio científico; es un acto de defensa, de afirmación, de esperanza".

A este respecto, Morales ha subrayado que "desde SVPC-AVAPIR, junto con SEPC-ANPIR y todas las delegaciones territoriales, hemos levantado la voz frente a la propuesta de crear una figura estatutaria no especialista en psicología clínica". "Y no estamos solos --ha advertido-- otras asociaciones profesionales y organizaciones de acción social comparten nuestra inquietud y apoyan nuestras movilizaciones".

En ese snetido, ha recalcado que no pueden aceptar que la salud mental de nuestra ciudadanía "se atienda sin garantías clínicas, sin especialización, sin supervisión, sin evidencia. No se trata de corporativismo". "Se trata de justicia, de ética y de derecho a una atención pública y de calidad, que no admite atajos ni soluciones populistas", ha destacado.

CONCENTRACIÓN DE PROTESTA

En esta línea, la presidenta de SEPC-ANPIR, Laura Armesto, ha recordado la concentración que tendrá lugar mañana a las 12:00h en la puerta del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, y ha hecho un llamamiento a todos los asistentes para que participen en este acto de defensa de la atención pública de la salud mental, y de la vía PIR como único acceso al ejercicio de la Psicología en el Sistema Nacional de Salud.

La concentración está organizada por la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPC-AVAPIR); el Sindicato de facultativos y profesionales de sanidad pública de la Comunidad Valenciana (SIMAP); la Asociación Española de Neuropsiquiatría País Valencià - Profesionales de Salud Mental (AEN-PV), y la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP).

Durante la concentración, a la que está convocados profesionales y facultativos de salud mental de toda España, se leerá un manifiesto conjunto firmado por las cuatro entidades.

El XXIV Congreso Nacional y V Internacional de Psicología Clínica acoge a más de 1.300 especialistas en Psicología Clínica y los principales expertos a nivel nacional e internacional para debatir sobre Salud Mental en las diferentes conferencias, mesas y talleres programados.