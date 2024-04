Prueban con éxito un nuevo método de orientación y planificación de cirugía de bypass cardíaco

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

En un ensayo clínico coordinado por un equipo de investigación de la Universidad de Galway (Irlanda), se ha probado por primera vez con éxito en pacientes un nuevo método de orientación, planificación y ejecución de la cirugía de revascularización coronaria.

En el estudio FAST TRACK CABG, supervisado por el CORRIB Research Centre for Advanced Imaging and Core Lab de la Universidad, los cirujanos cardíacos han planificado y llevado a cabo la cirugía de revascularización coronaria (CABG) basándose únicamente en imágenes no invasivas obtenidas mediante tomografía computarizada cardíaca, con el análisis del flujo sanguíneo de las arterias coronarias del paciente basado en la inteligencia artificial HeartFlow.

El estudio se publica en la revista 'European Heart Journal'. La principal conclusión de este estudio, el primero realizado en humanos, es la viabilidad del 99,1 por ciento, lo que significa que la cirugía de revascularización coronaria sin cateterismo diagnóstico invasivo es factible y segura, gracias a la buena precisión diagnóstica de la tomografía computarizada cardiaca y el análisis del flujo sanguíneo basado en inteligencia artificial.

Al comparar la seguridad y eficacia de la cirugía de revascularización coronaria, el ensayo obtuvo resultados similares a los de grupos quirúrgicos recientes de pacientes sometidos a investigaciones angiográficas invasivas convencionales, que consisten en insertar un catéter a través de una arteria de la muñeca o la ingle para acceder a las arterias enfermas y utilizar colorante para visualizar las obstrucciones.

Los resultados del ensayo sugieren que el enfoque menos invasivo de la cirugía de revascularización coronaria ofrece una seguridad y eficacia comparables a las de los métodos establecidos. El equipo de investigadores observó que los problemas de seguridad inherentes a la investigación invasiva pueden sustituirse por una técnica no invasiva que utiliza imágenes de tomografía computarizada y análisis del flujo sanguíneo basados en inteligencia artificial.

El presidente del ensayo, el profesor Patrick W Serruys, catedrático de Medicina Intervencionista e Innovación de la Universidad de Galway, afirma que "los resultados de este ensayo pueden simplificar la planificación de los pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria".

"El ensayo y el papel central desempeñado por el CORRIB Core Lab sitúan a la Universidad de Galway en primera línea del diagnóstico cardiovascular, la planificación y el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria", ha señalado.

El estudio se llevó a cabo en los principales hospitales de cardiología de Europa y EEUU y en él participaron 114 pacientes que presentaban obstrucciones graves en múltiples vasos, lo que limitaba el flujo sanguíneo a su corazón.

El TAC cardiaco utilizado en este estudio tiene una resolución especial que hace que las imágenes no invasivas sean tan buenas o incluso mejores que las obtenidas tradicionalmente mediante una inyección directa de medio de contraste en la arteria del corazón a través de un catéter.

Durante el ensayo, el análisis de las imágenes y los datos cardiovasculares de alta resolución corrió a cargo del equipo del CORRIB Core Lab y se compartió por telemedicina con los cirujanos de los hospitales del ensayo.

El análisis HeartFlowTM, que proporciona un análisis del flujo sanguíneo basado en inteligencia artificial denominado reserva fraccional de flujo derivada de TC (FFRCT), que cuantifica el grado de insuficiencia con que el vaso estrechado suministra sangre al músculo cardiaco, ayudó al cirujano a identificar claramente cuál de los vasos del paciente debía recibir un injerto de bypass.

"La posibilidad de que los cirujanos aborden incluso los casos más complicados de enfermedad coronaria utilizando únicamente un TAC no invasivo y la FFRCT representa un cambio monumental en la asistencia sanitaria. Siguiendo el ejemplo del cirujano, los cardiólogos intervencionistas también podrían plantearse eludir la tradicional cineangiografía invasiva y recurrir únicamente a la TC para planificar la intervención", ha señalado el profesor Serruys.

Este planteamiento no solo alivia la carga diagnóstica de las salas de hemodinámica, sino que también allana el camino para transformarlas en "suites intervencionistas" especializadas, lo que en última instancia "mejoraría el flujo de trabajo de los pacientes", según ha apostillado.

Yoshi Onuma, catedrático de Cardiología Intervencionista de la Universidad de Galway y director médico del Centro de Investigación CORRIB, ha declarado que las posibilidades de minimizar los procedimientos de cateterismo diagnóstico es "importante" por varias razones: el cateterismo es invasivo y desagradable para el paciente. Además, es costoso para los servicios sanitarios. Aunque el riesgo asociado al procedimiento es mínimo, no está totalmente exento de riesgos.

"El análisis por TC, la FFRCT y la orientación del equipo de Galway es una primicia mundial en la cirugía de bypass. Puede cambiar las reglas del juego y alterar la relación tradicional entre el médico de cabecera, el radiólogo, el cardiólogo y el cirujano cardiotorácico en beneficio del paciente", ha agregado.

La doctora Saima Mushtaq, directora de TAC Cardiovascular del Centro Cardiológico Monzino de Milán (Italia), ha asegurado que "se trata de un ensayo histórico" que puede cambiar el enfoque para los pacientes candidatos a revascularización CABG. "Con el ensayo FAST TRACK CABG hemos formado parte de esta revolución en la que la TC se considera una herramienta para planificar la revascularización omitiendo la angiografía coronaria invasiva", ha finalizado.