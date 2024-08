Una prueba sencilla puede predecir si los fumadores lograrán dejar de fumar

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los datos de casi 6.000 fumadores con cáncer muestran que puede ser más fácil predecir quién dejará de fumar de lo que se creía anteriormente, según la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

A menudo es importante conseguir que los pacientes con cáncer dejen de fumar, pero no siempre es tan fácil. "Los datos indican que entre el 15 y el 60 por ciento de las personas que fumaban antes de que se les diagnosticara cáncer siguen fumando después de recibir el diagnóstico. Es fundamental ayudar a las personas con cáncer a dejar de fumar, ya que esto mejorará el pronóstico del tratamiento del cáncer, evitará el cáncer secundario y aumentará la calidad de vida", afirma Rubén Rodríguez-Cano, profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

Dado que el tabaquismo y el cáncer suelen ir de la mano, resulta especialmente útil determinar el grado de adicción al tabaco de las personas, ya que permite estimar la probabilidad de que logren dejar el hábito y, en consecuencia, predecir las posibilidades de supervivencia de los pacientes con cáncer.

Los investigadores también podrían utilizar un enfoque similar para estimar el riesgo que tienen los fumadores que aún están sanos de desarrollar cáncer en una fecha posterior.

"Actualmente estamos llevando a cabo otro estudio sobre el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entre las variables se encuentran la adicción a la nicotina, el historial de tabaquismo y el IMC", señala Rodríguez-Cano.

Sin embargo, investigar la adicción al tabaco requiere de muchos recursos, por lo que Rodríguez-Cano quería averiguar si existía una forma más eficiente de medir el grado de adicción de un fumador.

Existen varias pruebas que se pueden utilizar para determinar la adicción al tabaco. La prueba de referencia es la prueba de Fagerström para la dependencia del tabaco (FTCD). "Pero esta prueba es demasiado extensa cuando queremos examinar a un gran número de pacientes para evaluar el riesgo de fumar a nivel de grupo", afirma Rodríguez-Cano.

Entonces, ¿es realmente necesaria una prueba más larga? Una versión simplificada llamada Índice de Pesado del Tabaquismo (HSI) consta de solo dos preguntas: ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? ¿Cuánto tiempo después de despertarte fumas tu primer cigarrillo? Y estas dos preguntas son suficientes.

"Investigamos a casi 6.000 pacientes con cáncer para ver si había alguna diferencia entre que se hicieran la prueba completa o la simplificada", afirma Rodríguez-Cano. "Los resultados en la predicción de la adicción al cigarrillo fueron igualmente buenos tanto para la prueba completa como para la simplificada. Además, el test simplificado es igual de bueno para predecir la abstinencia tabáquica a los 3, 6 y 9 meses de dejar de fumar tras un tratamiento especializado", afirma Rodríguez-Cano. Sin embargo, no es tan sencillo.

Por alguna razón, la prueba simplificada no funciona tan bien para todos. "La efectividad del test simplificado para hombres y mujeres depende de la raza del paciente", explica Rodríguez-Cano.

Básicamente, la prueba más corta no funcionó tan bien en el caso de personas negras no hispanas con diagnóstico de cáncer. Los investigadores no saben si esto se debe a factores sociales o genéticos, o a una combinación de ambos.

"Tanto el test completo como el test simplificado son herramientas útiles, pero nuestra investigación muestra que puede ser necesario adaptar las pruebas a diferentes grupos", afirma Rodríguez-Cano.