El programa 'Deja tu Huella' de los urgenciólogos y Gilead evita hasta 500 positivos por VIH en un año

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Deja tu Huella', puesto en marcha en 2020 por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), el Grupo de Infecciones en Urgencias (INFURG-SEMES) y Gilead para promover los programas de cribado del VIH en los servicios de urgencia españoles, ha evitado entre 254 y 508 positivos en su año de funcionamiento.

Según ha explicado en rueda de prensa su coordinador, Juan González del Castillo, de acuerdo con los datos de 51 de los 84 hospitales en los que se ha puesto en marcha 'Deja tu Huella', se han realizado más de 8.121 serologías en urgencias, con 127 diagnósticos, lo que evidencia una tasa de positividad del 1,56 por ciento.

En base a estos resultados, Del Castillo ha explicado que el programa es coste-eficiente "si se supera el 0,1 por ciento de tasa de positividad", una cifra que se ha rebasado sobradamente. Así, calculan que "se han evitado entre 254 y 508 positivos" por VIH en este año de programa.

En la Comunidad de Madrid, desde la puesta en marcha de esta iniciativa, se han realizado más de 4.000 serologías, de las cuales un 2 por ciento presentaban infección por VIH. Asimismo, se han evitado una media de 200 infecciones.

"Hay pacientes para los cuales su único contacto con el sistema sanitario son los Servicios de Urgencias. Para nosotros, la petición de una serología representa un pequeño esfuerzo añadido en relación con todo nuestro trabajo diario. Sin embargo, puede tener, y se ha visto que lo tiene, un gran impacto en la salud pública, ya que no solo diagnosticamos personas que viven con VIH y mejoramos su pronóstico y calidad de vida, sino que también evitamos infecciones secundarias y, por tanto, que la epidemia se siga propagando", ha destacado Del Castillo.

El objetivo de 'Deja tu Huella', en cualquier caso, es alcanzar en 2022 los 600 diagnósticos para llegar hasta los 1.300 anuales que creen que pueden alcanzar en Urgencias. "Estos datos pueden resultar llamativos pero en España casi un 20 por ciento de los pacientes infectados por VIH desconoce que son positivos, tienen infección oculta", ha detallado el presidente de Honor de SEMES, Juan González Armengol.

El experto ha recordado que casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH se produce de manera tardía. "Las consecuencias son que la infección se sigue expandiendo por los pacientes que no saben que son positivos", ha apuntado.

Según González Armengol, con una inversión de 20 millones de euros en 20 años para diagnosticar el VIH en Urgencias "se evitarían prácticamente 14.000 nuevas infecciones". "La reducción de la incidencia supondría 4.500 millones de euros ahorrados en una década", ha expuesto.

Del Castillo ha agregado al respecto que la probabilidad de encontrar un caso de VIH en Urgencias "es cuatro veces mayor que en Atención Primaria". "En los cinco años previos al diagnóstico del VIH, la media de oportunidades perdidas para diagnosticarlo es de tres, y un tercio de ellas se produce en Urgencias", ha ejemplificado.

En ocasiones, hay pacientes que acuden a Urgencias con problemas o circunstancias que son predictoras de padecer infección por VIH: otro tipo de infecciones de transmisión sexual, profilaxis post-exposición, síndrome mononucleósico, neumonía adquirida o padecer un herpes zoster en pacientes de entre 18 y 65 años sin factores predisponentes conocidos.

La edad media del diagnóstico de VIH es de 36 años y a esas edades es menos frecuente visitar el centro de salud, por lo que Urgencias puede ser el único punto de contacto de estos pacientes con el sistema sanitario. Es en estos casos donde más fácilmente se puede diagnosticar el virus.

El doctor Santiago Moreno, también coordinador del proyecto, ha insistido en que "en España el principal problema por el que no se acaba con el VIH es por las transmisiones no detectadas de gente no diagnosticada". "Hay unas 135.000 personas ahora mismo con VIH en España, más o menos el 15 por ciento están sin diagnosticar", ha remachado.