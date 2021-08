Profesionales de Vithas Almería advierten del incremento de enfermedades neuromusculares en pacientes poscovid

ALMERÍA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Hospital Vithas Almería han advertido este martes de que la infección por la Covid-19 afecta al sistema nervioso central y periférico, lo que ha supuesto un incremento en los últimos meses de pacientes que acuden a consulta por enfermedades neuromusculares.

En el caso del sistema periférico, "ha aumentado el número de casos de miopatías, polineuropatías, además de neuropatías focales", según ha puntualizado la doctora Carmen Martínez-Aparicio, coordinadora de la unidad de neurofisiología de Vithas Almería y presidente de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología Clínica.

"Los pacientes que han estado en UCI intubados y en posición prono, es decir, sobre el vientre, pueden padecer neuropatías focales", ha añadido en una nota la doctora, quien ha detallado que entre los síntomás más frecuentes dependiendo de los nervios afectados están el "dolor, cansancio, debilidad, calambres musculares, pérdida de sensibilidad o acorchamiento". "También existen otros síntomas como la sensación de frío o calor y pérdida de masa muscular, generalmente en las extremidades", ha especificado.

Entre las neuropatías focales más frecuentes se encuentran neuropatía del nervio ciático poplíteo externo, neuropatía cubital y plexopatía braquial. La mayoría de ellas vienen dadas por comprensión temporal, al haber estado tumbados e inmovilizados, de ahí la importancia de la rehabilitación, aunque también existen casos cuyo origen es autoinmune.

Además, los profesionales de Vithas Almería han explicado que ha aumentado el número de pacientes que, tras haber permanecido intubados en las unidades de cuidados intensivos, presentan disfonía --alteración de la voz-- y una de las causas principales es la afectación de los nervios de la laringe, nervios laringeo superior e inferior.

"También ha aumentado la incidencia del Síndrome de Tapia, una parálisis de la hemilengua y la cuerda vocal del mismo lado, con función preservada del paladar, por lo que los pacientes presentan disfonía y desviación de la lengua, lo que supone la pérdida de su función", han explicado.

Ante estas consecuencias, consideran que es importante que cuando un paciente presente cualquiera de estos síntomas acuda a las unidades especializadas para disponer de un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. "El tratamiento rehabilitador temprano es fundamental para su recuperación", puntualiza la neurofisióloga.

La doctora Carmen Martínez-Aparicio ha participado recientemente como ponente en el II Joint Meeting of the Finish and Spanish Societies of Clinical Neurophysiology celebrado en Finlandia, con una ponencia sobre neuropatía focales. Como novedad ha tratado el tema de las neuropatías por covid.