Presentan un estudio de biopsia líquida en cáncer de colón para detectar recaídas

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El instituto de investigación sanitaria Incliva del Hospital Clínico de València presenta este viernes en el congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) los resultados de un estudio dirigido a detectar de forma precoz las recaídas en pacientes con cáncer de colon localizado y mejorar su supervivencia.

El objetivo del proyecto era aumentar la sensibilidad y especificidad de la detección de la enfermedad mínima residual (EMR) mediante 'Signatera', un ensayo personalizado de EMR desarrollado por la compañía Natera específico de tumor. Esto permitía identificar a pacientes con cáncer de colon localizado con mayor riesgo de recaída.

Sobre esta base se podrán desarrollar ensayos clínicos basados en el estado del DNA tumoral circulante (ctDNA) tras la cirugía o durante el tratamiento quimioterápico adyuvante y mejorar, por tanto, la supervivencia de los pacientes.

En el estudio participan dos hospitales universitarios: el Clínico de València y el de Aarhus (Dinamarca). Se reclutaron un total de 198 pacientes con una media de 70 años, la mayoría hombres, detalla la institución en un comunicado.

RECAÍDA DEL 16%

Tras un seguimiento de 22 meses, el 16% de los pacientes diagnosticados en estadio II y III de cáncer de colon recayeron. La colaboración comenzó hace aproximadamente un año y el reclutamiento de pacientes, en mayo de 2014 en Aarhus y en octubre de 2015 en València, respectivamente.

Se recogieron muestras de sangre de los pacientes en el momento del diagnóstico, tras la cirugía y durante el seguimiento. Después se realizó secuenciación del exoma completo (consiste en determinar la composición de todos los exones de un gen de un determinado paciente) de muestras pareadas del tumor y DNA germinal de los pacientes para identificar mutaciones somáticas. Finalmente, se diseñaron ensayos específicos de tumor y se efectuó el análisis del ctDNA en 1052 muestras de plasma.

El estudio concluye que la detección del ctDNA con 'Signatera' tras la cirugía es el único predictor estadísticamente significativo de supervivencia libre de enfermedad e identifica a pacientes con cáncer de colon con alto riesgo de recaída con una mediana de 8.2 meses sobre la recaída radiológica con una especificidad del 98%.

Otra evidencia es que la detección del ctDNA tras la quimioterapia adyuvante podría indicar resistencia a la terapia estándar. Por tanto, el análisis del ctDNA ayudará a guiar las decisiones de tratamiento en un futuro próximo.

Actualmente, los investigadores escriben un nuevo trabajo para los congresos europeo y nacional de oncología médica --European Society of Medical Oncology (ESMO) y Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)-- que se celebran en septiembre y octubre. Los resultados se reflejarán en un artículo para una revista de alto impacto que pondrá el broche a esta colaboración internacional.

Este estudio prospectivo cuenta con el grupo de investigación en desarrollos diagnósticos y terapéuticos innovadores en tumores sólidos de Incliva, liderado por el director del instituto, Andrés Cervantes; el grupo de investigación en cáncer colorrectal del Hospital Universitario de Aarhus, bajo la coordinación del doctor Claus Lindbjerg, y la compañía de diagnóstico Natera Inc con sede en California y especializada en el análisis del DNA libre circulante.

El estudio 'Circulating tumor DNA to detect minimal residual disease, response to adjuvant therapy and identify patients at high risk of recurrence in stage I-III CRC' lo presenta la doctora Noelia Tarazona en ASCO 2020, que este año se celebra telemáticamente por la pandemia.

Este simposio, que se inaugura este viernes y concluye el domingo, estaba previsto que se desarrollara en Chicago y cuenta con la presentación de un total de 2.215 'abstracts'. El que participa Incliva es uno de los 12 seleccionados de la sección de cáncer colorrectal y anal. Por parte del instituto valenciano, participan en el estudio Noelia Tarazona, Juan Carbonell-Asíns, Marisol Huerta, Susana Roselló y Desamparados Roda.