Presentan 'END (dos prólogos)', la película para CNIO Arte 2024 que alerta sobre la pérdida de biodiversidad

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha acogido este martes la presentación de la película 'END (dos prólogos)', que ha sido realizada para CNIO Arte 2024 por la artista Dora García y alerta sobre la pérdida de biodiversidad.

CNIO Arte es la iniciativa del CNIO, con el apoyo de la Fundación Banco Santander, que promueve el diálogo entre artistas y científicos como forma de transmitir la importancia de la ciencia a la sociedad.

Esta séptima edición de CNIO Arte se ha centrado en el cambio climático. "Sus protagonistas viajaron a un escenario en el que las consecuencias de este fenómeno global se dejan sentir a un ritmo mayor que en el resto del planeta: el Ártico", indican desde CNIO.

La película ha sido elaborada por la artista Dora García, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, en colaboración con David Nogués-Bravo, macroecólogo del Globe Institute de Copenhague.

A partir de su estancia el pasado agosto en el archipiélago de Svalbard (Noruega), Dora García creó la pieza audiovisual 'END (dos prólogos)'. "El cambio climático es hoy uno de los grandes problemas para la humanidad. Contemplar la obra me hizo pensar que el mensaje de la ciencia respecto al cambio climático es muy claro, transparente; el del arte en cambio es más personal y sujeto a la interpretación, pero igualmente necesario", ha señalado la directora del CNIO, María Blasco.

'End (dos prólogos)' arranca con reflexiones de Nogués-Bravo sobre la realidad ecológica del planeta con, de fondo, el entorno natural de Svalbard. "Los científicos tenemos hoy los datos, métodos y herramientas para saber qué va a pasar en el futuro y cómo podemos evitar la pérdida de biodiversidad biológica. Si no hacemos caso estamos en camino hacia la sexta extinción masiva", ha afirmado Nogués-Bravo, quien ha añadido que "el deshielo del Ártico aún no es irreversible, y entrar en pánico desde luego no nos sirve para nada".

Asimismo, Nogués-Bravo ha indicado que ya hay estimaciones del coste de la pérdida de biodiversidad "que equivale al doble del PIB español anual", por lo que "urge a asumir que una naturaleza sana es una naturaleza que ahorra dinero".