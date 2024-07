Preguntas más frecuentes si tienes visita de los piojos: qué hacer y qué no

MADRID, 23 Jul. (EDIZIONES) -

Los piojos no desaparecen de nuestro calendario. Están presentes los 365 días del año, si bien en los meses de más calor del año es cuando suelen tener una mayor presencia en la cabeza de nuestros pequeños. Por lo que con la llegada de la primavera quizás no nos libramos de ellos.

Es por eso por lo que charlamos en Infosalus con el experto Pedro Viaño Nogueira, pediatra en el Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, y miembro del Comité del Medicamento de la Asociación Española de Pediatría, quien nos desvela una serie de mitos que rondan en torno a estos bichitos tan latosos.

Así, afirma que, dependiendo de las condiciones del contagio, por ejemplo, en los meses fríos del año, cuando estamos más metidos en interiores, y los niños están más juntos, ese contacto directo de cabeza con cabeza es el que favorece el contagio entre los menores.

¿DEBEN IR LOS NIÑOS AL COLEGIO CON PIOJOS?

Una de las preguntas que más rondan por la cabeza de los padres con hijos con piojos es si estos deben ir a la escuela a pesar de sus nuevos huéspedes. El doctor Viaño aclara todas las dudas y asegura que sí, siempre y cuando previamente se les haya dado el tratamiento.

"No es una causa de exclusión escolar, no deben dejar de ir cuando tienen. Pero sí que una vez se tratan pueden ir al colegio inmediatamente después. Tener en cuenta que la infestación por piojo o pediculosis sólo se considera cuando hay formas activas de piojos vivos, no sólo liendres, porque éstas pueden estar adheridas al cabello; pero no estar la infección activa. Por eso se recomienda que el tratamiento se haga cuando haya piojos vivos o móviles, o bien un número considerable de liendres, y a menos de un centímetro de cuero cabelludo", agrega.

¿PRIMERO CHAMPÚ Y LUEGO LOCIÓN?

Otra de las dudas, sobre todo si es la primera vez que los piojos entran en casa, es cómo debe darse ese tratamiento. Este miembro de la Asociación Española de Pediatría indica que "el champú es menos recomendable que la loción", y lo idóneo, en su opinión, es que con sólo una forma de tratamiento sea suficiente. Es decir, que nos decantemos o bien por la loción, o bien por el champú; aunque lo mejor es la loción.

"Se recomienda la loción porque se deja actuar más tiempo en el cuero cabelludo, y entonces elimina los piojos con más eficacia. El champú suele diluirse durante menos tiempo y en pelo mojado. Por eso, la loción es más recomendable por regla general", añade este especialista.

¿SE DEBE APLICAR EN CABEZAS DONDE NO SE HAN VISTO PIOJOS?

¿Qué sucede si no vemos piojos? ¿Se debe aplicar el tratamiento a modo preventivo como hacen muchos padres cuyos hijos tienen piojos? Pues está totalmente desaconsejado, asevera este pediatra, dado que provoca resistencias, aparte de que aportan toxicidad estos preparados. "No es eficaz, ni se previenen la infestaciones", insiste.

Con ello, el experto del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra aboga por medidas preventivas que dificulten el contagio, como llevar el pelo corto; mantenerlo sujeto por ejemplo en coleta, ya que en las zonas donde se adhieren los piojos, sobre todo, son las orejas y la nuca, las zonas más ocultas del pelo. "Y para prevenir sobreinfecciones por rascado repetido llevar uñas cortas y limpias", apostilla este especialista.

OJO PORQUE NO SIEMPRE PICA LA CABEZA

Es más, mantiene que se debe revisar siempre que efectivamente no hay infestación porque no siempre pica la cabeza desde el principio: "Se tiene que sensibilizar el cuero cabelludo y esto no es inmediato. No el primer día empieza a picar, por lo que se puede buscar con un peine de púas si hubiera liendres o piojos. Eso sí, son necesarios varios barridos para revisar todo el cabello y, sobre todo en las zonas más próximas al cuero cabelludo".

Ahora bien, este miembro del Comité del Medicamento de la Asociación Española de Pediatría se posiciona en contra de los avisos masivos de piojos en los colegios, porque estos casos suelen estigmatizar al niño que padece la pediculosis y no demuestran que se contenga mejor la transmisión.

"Se mantiene la falsa creencia de que la infestación se asocia a higiene deficiente, cuando no es cierto. En caso de infestación real por piojos se deben utilizar también productos seguros para niños. En los menores de seis meses están contraindicados todos, y el tratamiento de elección siempre es la retirada mecánica con liendrera en estos casos", añade.

En los niños mayores de dos años apunta a la permetrina, un pediculicida, "como un insecticida muy seguro que se usa para otras enfermedades como la sarna, y si no como alternativa puede emplearse la dimeticona, un oclusivo que no mata al piojo y evita que respire, y es prácticamente seguro". A juicio de este pediatra es importante comprar productos seguros testados, para contar con esa garantía y concentración suficiente, y estos se deben aplicar según las instrucciones de fabricante.

¿EL VINAGRE ES EFICAZ? CÓMO HACERLO

Por ejemplo, otra de las dudas frecuentes que hay cuando nos visitan los piojos es el utilizar el vinagre como tratamiento, algo muy frecuente en nuestras abuelas. "No hay evidencia científica que así lo respalde. Sí se recomienda que al pasar la liendrera para retirar liendres se haga con el pelo mojado y con algo a lo que se adhiera la liendre, como acondicionador, incluso se menciona la mayonesa porque es adhesiva", indica.

Además, subraya que "no se debe aplicar vinagre de limpieza y si empleamos vinagre éste tiene que estar diluido (mitad de agua, mitad de vinagre)", aunque asegura este doctor de la AEP que hay otros productos más seguros que no provocan ni irritación, ni mal olor. "No está contraindicado el empleo del vinagre de mesa, pero hay opciones mejores, como las lociones y el champú, que están basados en otros productos químicos más allá de la dimeticona y de la permetrina. Incluso, en los casos resistentes, se pondría un antiparasitario oral o antibiótico oral para erradicar la infestación. Pero siempre bajo prescripción médica", remarca este pediatra.

Aquí advierte de que suelen hacerse resistentes los tratamientos por la aplicación indiscriminada, "aunque en España no presentamos unas tasas de resistencia preocupantes".

Igualmente, está muy extendido el empleo del árbol de té como preventivo anti piojos, que "sí que puede ayudar a erradicar los piojos, incluso a prevenirlos, pero se han descrito casos de alteraciones endocrinas por el uso del árbol de té". Aparte, recuerda este doctor que esta sustancia no está sujeta a un control por la autoridad farmacéutica, por ello no debe usarse en menores de dos años porque no es producto seguro, tal y como argumenta, al tiempo que manifiesta que, a día de hoy, no hay evidencia suficiente, igual que con otros compuestos basados en plantas.

Por último, y preguntado sobre el tiempo que viven los piojos fuera de la cabeza (porque por ejemplo pueden saltar a la almohada de alguien o al abrigo), Pedro Viaño Nogueira subraya que todo depende de la fase en la que se encuentre el bicho: "La forma adulta del parásito vive varias horas fuera del cuero cabelludo, incluso un par de días. En forma de liendres, incluso una semana, pero siendo prácticos, en pocas horas se pueden erradicar".

De hecho, cuando hay casos de piojos aconseja lavar las superficies que ha usado la persona en los últimos días, como la ropa de cama, los cojines, e incluso el sofá, "y si no se puede lavar algo meterlo en una bolsa cerrada y esperar una semana para asegurarnos de que todos los piojos mueren". "Lavado con detergente a alta temperatura, y planchado con vapor a alta temperatura. También hay que lavar los peines, aunque no es el mecanismo principal de infección, sino de contagio", remarca este pediatra.