La Plataforma DCA presenta la aplicación 'Daño Cerebral': "Hay que concienciar ante el problemático aumento de casos"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido ha celebrado este lunes la jornada de sensibilización sobre daño cerebral adquirido (DCA), en la que han presentado la aplicación que han desarrollado Fundación GMP, Fundación Polibea y MAPFRE, y donde han advertido acerca del "problemático" aumento de casos en la población más joven.

En concreto, en los últimos 25 años, el número de casos en personas de entre 20 y 64 años ha aumentado un 25 por ciento, según ha reconocido la plataforma en el marco del Día Mundial de Daño Cerebral (26 de octubre), y un cinco por ciento de personas de 65 años ha padecido un ictus.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el ictus es la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres, y es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. Además, destacan que uno de cada seis españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida.

Igualmente, en España, cada año más de 100.000 personas padecen un ictus, de los cuales, un 50 por ciento queda con secuelas discapacitantes o fallecen y alrededor del 90 por ciento de las personas que sufren un daño cerebral adquirido necesitarán algún tipo de rehabilitación. Actualmente, 330.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional por haber sufrido un ictus.

Por ello, la plataforma ha reivindicado que aún deben afrontar algunos retos para seguir avanzando en la prevención y erradicación de los daños cerebrales. El acto ha contado con la participación de

la directora general de Humanización y Atención al Paciente de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Paula Gómez, que ha ensalzado la patología por ser un "gran ejemplo" para ilustrar la necesidad de organizar planes asistenciales, como se hizo en 2008 en la comunidad madrileña.

"Este plan ha permitido realizar una atención integral al ictus entre todos los ámbitos asistenciales, la atención primaria, los servicios de urgencia y los servicios y secciones de neurología que atienden al ictus", ha expuesto.

Asimismo, el acto ha servido para visualizar el documental 'Alaska', grabado en 2018, que cuenta de cerca cómo es la vida de dos pacientes de ictus, Isabel y Willie, mientras tratan de recuperarse de la mejor manera de las secuelas de la enfermedad.

"Tengo que estar agradecido con la vida porque me ha dado una segunda oportunidad. Estuve a punto de morir y no lo hice, asi que tengo que luchar porque, en caso de no hacerlo, sería un desagradecido", ha explicado Willie.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Tras la visualización del documental, ha tenido lugar una mesa coloquio con la directora de Neurorehabilitación en la Fundación Polibea, Gemma Guerra, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Borja Fanjul, y la neuropsicóloga del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), Amor Bize.

"Tenemos que ser ágiles a nivel multidisciplinar para abordar todas las lesiones que presenta el cerebro y así poder hacer un acompañamiento guiado para que nuevamente vaya el cerebro adquiriendo movimientos", ha asegurado Gemma Guerra.

Por su parte, Borja Fanjul ha recalcado la importancia de la prevención en el daño cerebral, la rehabilitación y "una buena actitud ante la vida". "Tenemos que difundir lo que previene el ictus para no tener todas las papeletas para sufrirlo", ha comentado.

Respecto al aumento de casos en población más joven, Amor Bize ha reafirmado la prevalencia y ha reconocido que en CEADAC sí que han percibido una mayor incidencia de jóvenes.

APLICACIÓN MÓVIL

Tal y como ha reconocido la portavoz de la Fundación Polibea, María Laselle, la aplicación ha nacido con la necesidad de facilitar la tramitación de documentos y de inscripción a centros de rehabilitación para los pacientes y sus familias.

El objetivo que han tenido los creadores de esta herramienta, Fundación Mapfre, Fundación Polibea, Fundación GMP y la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), es concienciar y dar a conocer lo que supone el daño adquirido al cerebro y ayudar a encontrar recursos asistenciales, según el director de GMP, Francisco Fernández.