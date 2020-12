Piden una transformación de la atención a la salud mental guiada por los derechos humanos

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN-PSM) ha mostrado su enorme preocupación por las constantes vulneraciones de derechos de las personas que utilizan los servicios de salud mental y ha reclamado una transformación urgente de la atención a la salud mental que esté guiada por los derechos humanos.

"Por desgracia, los derechos humanos no han sido siempre el eje vertebrador de los servicios de salud mental. Esto ha provocado numerosas violaciones. Por ejemplo, considerar las técnicas coercitivas como tratamientos, que no existan sistemas de registro del uso de sujeciones o que no haya suficientes profesionales para dedicar el tiempo que necesita cada persona", ha denunciado el presidente de la AEN-PSM, Mikel Munárriz.

Asimismo, la organización ha denunciado también un recrudecimiento de la situación debido a la pandemia de la Covid-19 bajo cuyo pretexto se ha observado, entre otras cuestiones, el desarrollo de "prácticas asistenciales reduccionistas que medicalizan los problemas de la vida" y la puesta en marcha de protocolos sanitarios deshumanizados.

"Un ejemplo de los efectos devastadores de este tipo de normativas inflexibles se produjo recientemente cuando una mujer que acudía a una cita médica fue contenida físicamente por los Mossos d'Esquadra con una pistola eléctrica y, posteriormente, detenida a las puertas de un centro de salud en Sabadell (Barcelona)", ha dicho.

Además, apostilla, la pandemia ha puesto al límite el sistema sanitario y social, lo cual repercute en la asistencia que se ofrece y dificulta el acceso a los servicios a parte de la ciudadanía. Brecha digital, protocolos restrictivos, falta de apoyo o acompañamiento a quienes lo necesitan son algunas de las barreras para que se respeten los derechos de las personas.

"No podemos permitirnos que se perpetúen servicios deshumanizados, recordemos que creíamos que de esta saldríamos mejores. Pues bien, es hora de enfrentarnos a la tarea de transformar la atención a la salud mental. Y debemos hacerlo con urgencia y así estar preparados para el futuro más próximo", ha reclamado el presidente de la AEN-PSM.

Para esta asociación, las condiciones de vida determinan en gran medida el modo en que las personas pueden hacer frente a las adversidades y minimizar el impacto en su salud mental. Por eso, ha subrayado la necesidad de disminuir las desigualdades, articular medidas eficaces que palien el impacto de la crisis sobre las condiciones materiales de las personas y procurar soporte sanitario y social al conjunto de la ciudadanía.

"Especial atención requieren quienes pueden quedarse atrás más fácilmente, como mayores y personas dependientes que viven en residencias, adolescentes desamparados que cumplen la mayoría de edad o las personas sin hogar", ha enfatizado la organización.