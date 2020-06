Picaduras de insectos o medusas, otitis o quemaduras de sol, consultas frecuentes de los padres en verano, según Vithas

MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las picaduras de insectos o medusas, la otitis externa o las quemaduras solares son algunas de las consultas más frecuentes en pediatría en estos meses, según han informado el doctor Antonio Conejo, responsable del servicio de pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Aunque estas patologías son comunes y se repiten todos los años, "todavía siguen generando muchas dudas en los padres que, en ocasiones, no saben como deben tratarlas para que no empeoren o si es necesario acudir o no a urgencias", han indicado en un comunicado.

Así, el doctor Antonio Conejo ha repasado algunas de las consultas y dudas más frecuentes con las que suelen encontrarse los pediatras en las consultas de este hospital.

"Una de las patologías más frecuentes con diferencia en verano es la otitis externa, que afecta hasta al diez por ciento de la población en algún momento de la vida, sobre todo a niños en torno a los cinco a diez años", ha asegurado, apuntando que suele originarse principalmente por la humedad y otros factores como pequeños traumatismos en el oído y el síntoma principal es el dolor del oído afecto, que suele ser intenso.

El tratamiento, además de los analgésicos, suele ser siempre antibiótico, generalmente en forma de gotas que se aplican directamente en el conducto auditivo externo. Durante el tratamiento, es recomendable no mojar los oídos, ya que eso hace que el antibiótico pueda aclararse del conducto auditivo externo y, además, aumenta la humedad de dicho conducto, lo que favorece la proliferación de las bacterias y dificulta la recuperación del cuadro.

En cuanto a las picaduras de insectos más comunes en verano son de mosquitos, avispas y abejas, garrapatas, arañas, chinches y pulgas. "En general, ante una picadura de cualquier insecto basta con aplicar frío local o algún preparado tópico frente al picor disponible en farmacias.

Si es una picadura de abeja y el aguijón es visible y accesible, se recomienda retirarlo con unas pinzas", ha añadido el doctor, apuntando que si el picor es muy intenso o hay muchas lesiones, se puede tomar algún jarabe antihistamínico para tratar de calmar el picor, "siempre bajo prescripción médica".

El doctor Conejo ha señalado, además, que en el caso de picaduras de garrapata en que el artrópodo siga fijado a la piel, es recomendable acudir a Urgencias para su retirada, ya que si se realiza de forma incorrecta puede quedarse la cabeza adherida a la piel, lo que dificultará su posterior extracción.

"También es recomendable acudir a Urgencias cuando la tumefacción siga aumentando después de varias horas, sobre todo en zonas como la cara o los labios, y, especialmente, cuando aparezcan signos de posible alergia a la picadura (principalmente en caso de abejas y avispas): picor en los ojos, enrojecimiento generalizado del cuerpo, hinchazón de labios y/o párpados, dificultad para respirar, entre otras", ha dicho.

En los casos de alergia a estos insectos, el deterioro clínico puede ser muy rápido, por lo que es capital una valoración urgente y, en el caso de personas alérgicas ya diagnosticadas, la administración rápida de adrenalina por parte de los familiares si disponen de ella", ha matizado.

MEDUSAS

Las picaduras de medusas también son frecuentes en verano si vamos a la playa. Si sufrimos una es importante no rascar ni frotar la zona afectada, lavar con agua del mar (nunca con agua dulce), quitar los restos de animal adheridos a la piel con unas pinzas o algún trozo de plástico duro y aplicar frío durante al menos 15 minutos para calmar el dolor (si se usa hielo, no debe aplicarse directamente sobre la piel).

A veces puede quedar una herida abierta que puede infectarse en los siguientes días, por lo que es importante limpiarla con antiséptico de forma diaria. Si la lesión es muy extensa, se acompaña de sintomatología general o existe mucha inflamación y afectación local, "se recomienda acudir a Urgencias para su valoración", explica el especialista.

QUEMADURAS SOLARES

Aunque existe cada vez más conciencia social con este tema, todavía es frecuente que se descuide la protección solar, sobre todo durante la infancia, ya que su elevado nivel de actividad durante las jornadas de playa y su habitual reticencia a las cremas fotoprotectoras acaban con frecuencia generando un uso inadecuadamente escaso de estas medidas tan importantes para la salud presente y futura de los niños.

Este hecho, ha dicho, es especialmente relevante en los niños, ya que es precisamente la población infantil, sobre todo los menores de tres años, los más sensibles a los efectos nocivos de la radiación solar.

"Las medidas preventivas frente a la radiación solar son de vital importancia", ha señalado, recomendando evitar la excesiva exposición solar, sobre todo en las horas centrales del día, usar cremas de protección solar con frecuencia, con el factor de protección más alto que sea posible --teniendo en cuenta que, cuanto menor sea este factor de protección, con más frecuencia habrá que ir aplicándolo--, y el uso gorras o sombreros con ala.

Asimismo, se recomienda ropa que cubra la mayor parte del cuerpo posible y gafas de sol con filtro para rayos UV, "que no solo protegerá la delicada piel de alrededor de los ojos, sino que también prevendrá el desarrollo precoz de cataratas por radiación", ha añadido el doctor Conejo.

