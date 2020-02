Los pediatras de AP piden herramientas para detectar precozmente adicciones en menores

Publicado 14/02/2020 10:54:57 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha solicitado, con motivo de la celebración de una mesa redonda sobre 'Alcohol, Drogas y Entorno, y un seminario sobre Ciberadicciones', celebrada en el marco de su 17 Congreso, que se dote a sus consultas de las herramientas necesarias para detectar precozmente adicciones, con y sin sustancia, en menores.

Y es que, según la última encuesta 'ESTUDES', elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas, el 31,7 por ciento de los alumnos de educación secundaria de entre 14 y 18 años ha consumido de forma abusiva alcohol, el 75 por ciento en el último año; y más de un 26 por ciento ha fumado cannabis, situándose la edad de inicio en ambas sustancias, además del tabaco, en torno a los 14 años.

Asimismo, el 2,7 por ciento han apostado 'on line' en el último año, y estudios de carácter regional han revelado una prevalencia del juego del 8,4 por ciento entre adolescentes de 14 a 18 años, la cual se eleva al 14,2 por ciento en el caso de los hombres.

Del mismo modo, los pediatras han llamado la atención sobre el uso abusivo que esta población tiene sobre las redes sociales o el teléfono móvil. "El joven se distancia de forma progresiva de las relaciones familiares y sociales y la pérdida de control sobre el tiempo de uso hace que el pensamiento gire de forma permanente sobre temas relacionados con las tecnologías", ha dicho el psiquiatra responsable del centro de Atención a Drogodependientes San Juan de Dios de Palencia, Antonio Terán.

A esto se añaden problemas de sueño, mentiras y manipulación a sus allegados, y síntomas como ansiedad, inquietud, agitación, ira, agresividad, astenia, desnutrición, cefalea o fatiga ocular, inestabilidad emocional, depresión o problemas de aprendizaje.

Para hacer frente a estos problemas, los expertos han recordado la importancia de la detección precoz. "El aluvión de preguntas relacionadas con las distintas conductas adictivas, que profesionales de Atención Primaria dicen recibir a diario, hace primordial la necesidad de trazar estrategias de actuación ante un problema de salud pública de este calibre", ha explicado Rial.

A su juicio, es necesario dotar a la comunidad científica de España de un compendio de herramientas validadas que permitan a los profesionales de la salud pública realizar con garantías la detección precoz de la problemática relacionada con el consumo de riesgo de nuestros adolescentes.

En concreto, ha propuesto la implantación del sistema SBIRT (evaluación, intervención breve y remisión para tratamiento, por sus siglas en inglés), cuya principal referencia internacional es el Center for Adolescent Substance Abuse Research.

"Implantar este sistema en España "permitiría detectar los acuciantes problemas de adicciones que afectan a los adolescentes en sus fases iniciales. En paralelo, contribuiría a encauzarlos, bien a través de un consejo o intervención breve basado en la evidencia, o bien a través de una ágil derivación a los servicios de salud correspondientes", ha recalcado.

Este sistema sólo se ha aplicado en España en el Principado de Asturias donde, en los siete primeros meses, se han realizado unas 7.000 intervenciones en menores de entre 10 y 13 años, pero aún no se dispone de resultados acerca de la efectividad.

TRATAMIENTO PARA LAS ADICCIONES

Además de los sistemas de detección temprana, en el Congreso de AEPap se ha abordado el tratamiento a seguir una vez diagnosticada la adicción. En este punto, el doctor Terán ha informado de que debe abarcar cinco áreas: tiempo de uso, privacidad, contenidos, familia y sujeto.

"Especialmente relevante es implicar a la familia, que debe realizar una supervisión, además de controlar el tiempo de uso y comprender el significado de los datos personales y los riesgos de compartirlos. Y, sobre todo, predicar con el ejemplo, con prácticas como situar el ordenador en espacios compartidos por la familia e intentar estar al día sobre nuevas tecnologías para tener los cinco mismos conocimientos que los hijos", ha comentado.

Junto a las adicciones con y sin sustancia, los expertos reunidos en el encuentro han recordado que existe otro problema en aumento, el de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes. Y es que, tal y como ha recordado la dermatóloga del Centro de ITS de Montesa del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora del grupo de ITS y VIH de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Alicia Comunión, desde el año 2000 estas patologías han experimentado un aumento de prevalencia e incidencia debido a varios factores, entre los que destaca la relajación en el uso sistemático del preservativo.

"Los jóvenes no han vivido la amenaza del VIH, entendido hace años como una noticia fatal, y esto ha llevado a no usar el preservativo de forma sistemática y al aumento de las ITS. Además, se ha visto que la población adolescente cada vez inicia antes las relaciones sexuales y tiene un mayor número de parejas sexuales. Como profesionales de la salud debemos conocer qué está pasando y cómo podemos ayudar a nuestros pacientes", ha recalcado.

No obstante, apostilla, a pesar de haber perdido el "miedo" al contagio del VIH, hay muchos estudios que demuestran que los adolescentes conocen la infección por el VIH, pero desconocen otras ITS, por otro lado, mucho más frecuentes. "Debemos ayudarles a afrontar su sexualidad con información y con formación. Es importante estar atento al adolescente, intentar ver su grado de madurez, ayudarle y darle información sobre salud afecto sexual para que tenga herramientas e información para tomar conductas maduras de comportamiento en el terreno afectivo sexual", ha zanjado la doctora.