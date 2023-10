La Paz, centro de referencia internacional para la formación en radioterapia adaptativa guiada por resonancia magnética

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Paz ha sido designado centro de referencia internacional para los hospitales que quieran conocer el funcionamiento del acelerador lineal de alta precisión Unity, así como para la formación de profesionales especializados en su manejo.

Así se ha anunciado este miércoles en la jornada 'Unity symposium see the difference in La Paz', que ha reunido a más de un centenar de expertos en el campo de la Oncología Radioterápica de toda Europa en un evento organizado por el hospital en colaboración con Elekta.

Este encuentro, que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y de la Sociedad Española de Física Médica, está dirigido a profesionales europeos de la Oncología Radioterápica con el objetivo de dar a conocer los últimos avances de la radioterapia adaptativa, la gestión del equipo Unity, así como la puesta en común de los beneficios de su uso y los desafíos a los que se enfrentan los centros que quieran adoptar esta tecnología de vanguardia.

HITO EN LA RADIOTERAPIA

En concreto, el acelerador Elekta Unity, que representa un hito en la radioterapia de alta precisión, es el único en España y uno de los pocos instalados en Europa, según ha indicado el centro hospitalario en un comuicado. La instalación del equipo, donado por la Fundación Amancio Ortega a la Comunidad de Madrid, ha supuesto una inversión de 9 millones de euros.

Guiado por resonancia magnética (RM LINAC), emplea tecnología de última generación para el tratamiento de tumores y permite guiar la radiación con imagen de resonancia en tiempo real, logrando una mayor precisión y minimizando la dosis recibida por los órganos sanos circundantes.

La radioterapia guiada por resonancia magnética supone un cambio fundamental en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer en España. Este enfoque ofrece un tratamiento verdaderamente personalizado y de precisión molecular para cada paciente.

Entre otras cuestiones, el sistema mejora la calidad de la imagen para visualizar los tumores y adaptar el tratamiento en tiempo real, lo que se traduce en un procedimiento mucho menos traumática y más rápido en comparación con los aceleradores convencionales. Es, según los expertos congregados, "un gran avance para los ciudadanos que necesitan radioterapia adaptativa para superar su enfermedad".

La jornada ha contado con la participación de Jan Lagendijk, profesor emérito de Física Médica en Oncología Radioterápica en el Centro Médico Universitario UMC de Utrecht e inventor del sistema MR Linac para visualizar mediante resonancia magnética el tumor y sus tejidos circundantes en tiempo real, durante el tratamiento radioterápico.

En sus investigaciones, Lagendijk, que también usa la resonancia magnética para la evaluación de respuesta y cuantificar el impacto de los tratamientos, considera que ver lo que se está tratando directamente supone una optimización del tratamiento. Actualmente trabaja en el desarrollo de un simulador de radioterapia basado en resonancia/PET.

CENTRO DE REFERENCIA

El Servicio de Oncología Radioterápica ve cada año a 2.000 pacientes nuevos para el tratamiento de diversos tipos de tumores. Además del Unity RM Linac, ubicado en las instalaciones que tiene el complejo en el Hospital Carlos III, La Paz dispone de otros tres aceleradores lineales de altas prestaciones en el Hospital General, así como una unidad de braquiterapia de baja y alta tasa.

El Hospital La Paz está designado por el Ministerio de Sanidad centro de referencia CSUR para el tratamiento de 29 patologías complejas, seis de las cuales están relacionadas directamente con procesos oncológicos.

Desde la inauguración de este equipo en diciembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de este año se han realizado 773 sesiones de tratamiento planificado 120 pacientes a los que previamente se les ha hecho en la misma máquina la simulación del tratamiento.

En detalle, han sido en total 99 hombres y 21 mujeres a los que se ha ofrecido tratamiento para enfermedad oligometastásica (49%), cáncer de próstata (32%) y cáncer de recto (15%). La mediana de tiempo desde la simulación hasta el inicio del tratamiento es 7 días.

La indicación de los pacientes que pueden ser tratados en este equipo son muy concretas y hay bastante limitaciones técnicas y anatómicas, además de las propias derivadas del tipo y tamaño del tumor. También son diferentes los flujos de trabajo y los requerimientos de personal respecto a otro tipo de aceleradores.

Los Servicios de Oncología Radioterápica y Radiofísica están compuestos por facultativos especialistas de Oncología Radioterápica y de Radiofísica Hospitalaria, técnicos superiores de Radioterapia y profesionales de Enfermería.

Todos ellos han recibido formación específica para el manejo de los equipos. Durante el tratamiento participan un médico especialista en Oncología Radioterápica, un especialista en Física Médica y dos técnicos superiores de Radioterapia que están de forma permanente durante toda la sesión.