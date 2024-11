Patología dual: Un experto señala que el 75% de las enfermedades mentales graves cursan con adicciones a sustancias

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El psiquiatra y vocal de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), el doctor Gonzalo Haro, ha señalado que el 75 por ciento de las enfermedades mentales graves cursan con adicciones a sustancias, lo que tiene un impacto "mucho más intenso" para los pacientes y su entorno familiar en casos de diagnóstico dual.

Cabe destacar que casi el 100 por ciento de las personas con adicción presentan también otros trastornos mentales, una situación que "suele ser más grave y, además, tender a la cronicidad", ha afirmado Haro durante su intervención en la 'Jornada de Adicciones y Patología Dual: Recursos y atención a las familias', organizada por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Patología Dual y la federación de pacientes y familiares de pacientes FEDEPADUAL.

"En los casos en los que los recursos de tratamiento y/o los recursos de rehabilitación no son los adecuados, por falta de inversión o de conocimientos, la naturaleza propia de las familias es intentar cuidar ellos mismos a sus familiares, a los pacientes duales, y esto es muy difícil, por lo que con frecuencia acaban quemándose o alejándose del paciente", ha afirmado, según un comunicado de SEPD.

Haro ha lamentado que la mencionada situación es bastante habitual entre las familias de pacientes jóvenes con patología dual, y es que, si una persona mayor inicia un cuadro de demencia, la familia puede tramitar las ayudas derivadas de la dependencia, pudiendo contratar apoyo en domicilio o incluso una residencia.

"En cambio, cuando un adolescente o adulto joven desarrolla la patología dual, la familia se enfrenta a todas las barreas posibles: desde dudas en el diagnóstico hasta imposibilidad de tratar de forma integrada la adicción y el otro trastorno mental; llegando incluso hasta el extremo de no poder ser evaluado en dependencia y, por tanto, de no tener acceso al apoyo que necesitan, por lo que acaban recayendo sobre la familia unos cuidados que, en muchas ocasiones, no saben o no pueden realizar", ha explicado.

MODELO BIOLOGICISTA, SOCIAL y BIO-PSICO-SOCIAL

Por otro lado, el psiquiatra ha diferenciado el modelo más biologicista de tratamiento de la enfermedad mental, que pone el foco en el tratamiento solo con medicación; el modelo social, que se centra en la prevención global y reducir la prevalencia de la patología dual en la sociedad; y el modelo bio-psico-social, que es el que reivindica SEPD.

"Se trata de un modelo más complejo y que requiere de una visión más completa, holística. Este modelo te impone la necesidad de abordar la patología dual teniendo en cuenta la medicación, pero también los aspectos psicológicos y sociales del paciente y de su familia, ya que está demostrado que es más eficaz intervenir en el paciente y además en la familia. Así pues, debemos formar un equipo entre los profesionales terapéuticos, el paciente y su familia", ha argumentado.

Es por ello por lo que Haro ha destacado que los profesionales que atienden a los pacientes deben hacer "equipo" con sus familias para ofrecer "el mejor diagnóstico, tratamiento y cuidados", tras lo que ha resaltado el "intenso y constante" esfuerzo de la SEPD para mejorar el conocimiento de los profesionales de la salud mental y de las adicciones, para que así los pacientes reciban el mejor tratamiento bio-psico-social, y evitando el conocido como "síndrome de la puerta equivocada".

Por último, ha instado a formar a las familias en la patología dual, pues "tienen que saber que el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de sus familiares" es un derecho, y que deben seguir insistiendo para que el paciente reciba la atención que necesita.

20 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE PATOLOGÍA DUAL DE MADRID

La subdirectora de Adicciones del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, Beatriz Mesías, ha destacado el 20 aniversario de la puesta en marcha del centro de patología dual de Madrid Salud, "un centro pionero en el momento de la inauguración y necesario para la estabilización y tratamiento integral especializado y para mejorar la intervención terapéutica que se realiza en los Centros de Atención a las Adicciones (CAD)".

Tras ello, ha recordado que a este centro le siguieron otros recursos municipales, como el centro de día asociado a esta unidad hospitalaria, la comunidad terapéutica específica, el piso de reinserción y el centro de día de adolescentes y jóvenes.

"A lo largo de los años en todos los Planes de Adicciones del Instituto de Adicciones de Madrid Salud se incluye mejorar el abordaje de la patología dual y la atención a las familias como objetivos primordiales con actuaciones concretas y compromisos", ha añadido, en referencia a la realización de este tipo de jornadas.

Estos actos permiten "resaltar la relevancia que tiene la familia en el abordaje de la adicción, al ser el entorno más próximo de la persona afectada, así como su labor importante como agente de apoyo en la prevención y tratamiento de las adicciones y la patología dual", ha concluido Mesías.