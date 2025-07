Parte de la discriminación que sufre el paciente de VIH viene del ámbito profesional sanitario, según trabajadora social

Cesida presenta una campaña para abordar la estigmatización de los pacientes con VIH que persiste en entornos sanitarios

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Parte del estigma y de la discriminación que sufren los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) viene de gente que esta en un lugar de poder, y desde el ámbito profesional sanitario se tiene un poder con el que se están transmitiendo unos modelos y unos discursos que son estigmatizantes", ha señalado la trabajadora social sanitaria y secretaria general del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Raquel Millán, durante la presentación de la campaña 'ReVIHsando' de CESIDA, cuyo objetivo es acabar con el estigma que aún sufren las personas con VIH en entornos sanitarios.

Según los datos de la Fundación Española de Directivos de la Salud (SEISIDA), el 38% de los profesionales sanitarios piensan que las personas con VIH lo adquieren porque son irresponsables, un 11% piensa que la persona con VIH no debería tener relaciones sexuales, y un 14% usa guantes dobles durante la atención a personas con VIH.

Esta estigmatización ha provocado que un 7% de los pacientes haya decidido no acudir al sistema sanitario por miedo a encontrarse estas actitudes discriminatorias, alerta SEISIDA.

Por ello, la coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, ha lanzado la campaña 'ReVIHsando' con el objetivo de abordar el estigma desde una perspectiva científica, actualizada y multidisciplinar. Así, se presenta como una herramienta de formación continua dirigida a personal sanitario y del trabajo social, y que además proporciona un apoyo a las personas con VIH.

La campaña se enmarca en un contexto "especialmente preocupante", tras la reciente publicación del Informe sobre Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH en el Sistema Sanitario Español del Ministerio de Sanidad, según el cual solo el 43% del personal sanitario respondió correctamente sobre aspectos clave del VIH, como la indetectabilidad, la profilaxis postexposición (PEP) y la profilaxis preexposición (PrEP) mientras un 20% no acertó ninguna de las afirmaciones. Además, sólo 1 de cada 3 profesionales ha recibido formación específica en estigma relacionado con el VIH.

Asimismo, Millán ha señalado que desde el ámbito social se hace un trabajo de apoyo emocional y social al paciente para que conozcan y reivindiquen sus derechos, así como un acompañamiento para que aprendan a cuidarse, a responsabilizarse de cómo se relacionan con las personas y a trabajar con la familia para que lo entienda. Asimismo, trabajan para coordinar los recursos de la red comunitaria que les van a acompañar en el proceso.

Por otro lado, la secretaria general del CGTS ha apuntado que "la vulnerabilidad puede afectarle a cualquier persona". Así, ha añadido que también se debe poner el foco en los colectivos de los que se habla que no tienen riesgo: parejas heterosexuales "estables".

En este sentido, el contagio está aumentando dentro de estos colectivos porque no tienen en cuenta esta patología ya que "hay otras personas consideradas de riesgo que ya se están protegiendo". Así, Millán afirma que "el factor de riesgo es ser persona".

DESAFÍOS EN EL VIH

El secretario general de Cesida, Oliver Marcos, ha recordado que existen muchos desafíos por conseguir en relación con esta patología. El sistema sanitario todavía no es capaz de cortar la cadena de transmisión. A pesar de las herramientas preventivas y de diagnóstico que existen hoy en día, España sigue teniendo un porcentaje de entre un 7 y un 8 por ciento de personas con VIH que todavía no han recibido su diagnóstico.

Así, "se debe buscar una solución" para que ese porcentaje de personas que tienen infección con VIH, que no saben que la tienen, que no se están tratando bien, y por lo tanto lo pueden estar transmitiendo, puedan hacer un diagnóstico y un tratamiento, denuncia. Además, desde el punto de vista de la equidad, Marcos señala que estos pacientes no acceden al sistema sanitario en igualdad de condiciones que personas con otro tipo de patologías.

Dentro de estos pacientes es necesario poner el foco en las personas inmigrantes que vienen con diagnóstico de VIH, que por carecer de tarjeta sanitaria en muchas ocasiones tienen que sufrir "muchas barreras", o incluso necesitan la ayuda de las ONG para poder acceder al hospital con un tratamiento y un procedimiento médico. Igualmente, Marcos prioriza los colectivos que no pueden acceder a tratamientos por la centralización del ámbito sanitario.

Por otro lado, Millán ha apuntado el papel de las mujeres que tienen VIH. Cuando las mujeres tienen una infección sufren miedo de si se quieren quedar embarazadas, si quieren amamantar, si quieren decirlo... Además, las mujeres que vienen a través de la trata son un colectivo "muy invisibilizado, que no se tiene en cuenta y tienen mucha más dificultad de acceder a los sistemas", ha afirmado.

Desde el ámbito odontológico, el delegado por el Consejo General de Dentistas de España en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención de sida del Ministerio de Sanidad, Camilo Sáinz Ruiz, ha señalado que se ha avanzado mucho en medidas universales de bioseguridad que forman hoy parte de la atención diaria, pero el desafío actual "es humano: romper el estigma en la práctica clínica".

Asimismo, desde el sector farmacéutico, el doctor en farmacia hospitalaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Manuel Vélez Díaz-Pallarés, ha apuntado que "los parámetros biomédicos han avanzado bastante. Ahora el foco hay que ponerlo en el estigma y la discriminación para lograr una consulta mas humana. El contacto con la farmacia hospitalaria es más periódico y hasta ahora no nos habíamos parado a pensar en la calidad de vida".