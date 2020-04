Los países deberían trabajar juntos para controlar el coronavirus

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los países que buscan contener la propagación de especies y enfermedades dañinas como el covid-19 deberían trabajar juntos en varios puntos críticos, según un nuevo modelo desarrollado por un investigador de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) que publica la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Debido a que sería difícil eliminar por completo el nuevo coronavirus, los modelos matemáticos sugieren que los países deberían centrarse en mantener baja la tasa de infección colaborando en múltiples áreas. En algunas circunstancias, sin embargo, se puede requerir una división clara del trabajo.

El modelo está destinado a guiar a los responsables políticos que responden al brote de especies dañinas, incluidas plagas, parásitos e incluso enfermedades infecciosas como el covid-19. Indica que a veces es mejor un enfoque de 'divide y vencerás', mientras que en otras situaciones es más efectivo trabajar juntos en varios lugares.

Una pregunta clave es si enfocarse en eliminar las especies dañinas por completo o controlar su propagación para prevenir el próximo brote.

"Si se desea erradicar las especies dañinas, o reducir su abundancia rápidamente, es posible que desee dividir los deberes de los agentes --explica Adam Lampert, profesor asistente de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de la ASU--. Si desea controlarlo y mantenerlo en un nivel bajo durante períodos prolongados, entonces trabajar juntos se vuelve importante".

Lampert identificó tres factores para determinar si la especie debe ser controlada o erradicada: el costo anual de mantener a la población, la tasa de crecimiento natural de las especies dañinas y su respuesta al tratamiento.

Por ejemplo, cuando se trata un brote de insectos invasivos, los gerentes rocían pesticidas sobre un área grande como un método general de tratamiento general. Se puede aplicar un enfoque más específico si se puede ver fácilmente la especie. Por ejemplo, la erradicación completa de una especie de planta dañina es plausible, porque los administradores pueden eliminar físicamente cada planta.

Dada la continua propagación del nuevo coronavirus, Lampert compartió que estamos viendo una combinación de esfuerzos de control cubiertos y dirigidos.

"Con las enfermedades, se puede bloquear todo el país o una región y decir 'nadie sale', y así se reduce el nivel de infección con el tiempo --apunta--. O pueden realizarse algunas acciones más específicas identificando a las personas que están enfermas y mantenerlas en casa".

La investigación de Lampert indica que los métodos de control efectivos a largo plazo para reducir la propagación de especies dañinas, incluido el nuevo coronavirus, requieren cooperación internacional. Él dice que es poco probable que podamos erradicar completamente el virus, pero controlar la propagación es necesario para nuestro bienestar social y se puede lograr de manera más efectiva si los países trabajan juntos.

Lampert ya está trabajando en una investigación adicional que aplica estos hallazgos al covid-19, específicamente. En el futuro, podemos esperar ver hallazgos más intensivos sobre la propagación y el control de especies dañinas, ya que es probable que el problema no desaparezca pronto.

"El impacto de las especies invasoras es un problema importante en los sistemas ecológicos --recuerda Lampert--. Y se está volviendo cada vez más frecuente debido a la globalización".