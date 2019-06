Los pacientes con psoriasis recurren a terapias alternativas cuando les fallan las tradicionales

Publicado 21/06/2019 18:48:03 CET

Los pacientes con psoriasis suelen recurrir a la medicina alternativa para tratar sus síntomas, cuando les fallan los tratamientos tradicionales, según los resultados de una encuesta publicada por dermatólogos de la Universidad de George Washington (Estados Unidos) en el 'Journal of the American Academy of Dermatology'.

Los tratamientos para la psoriasis van desde las cremas tópicas hasta la terapia con luz ultravioleta y los medicamentos. Asimismo, esta enfermedad se asocia con otras afecciones graves, como diabetes, enfermedades cardíacas y depresión.

En este sentido, en el estudio los expertos descubrieron que los pacientes con psoriasis suelen recurrir a tratamientos complementarios cuando no les hace efecto los medicamentos tradicionales o han sufrido importantes efectos secundarios.

"Los pacientes recurren a estos tratamientos porque lo que se prescribió inicialmente no está funcionando para ellos. Pero lo que encontramos a través de la encuesta es que los pacientes pueden no entender completamente qué productos funcionarán mejor para ellos", han aseverado los científicos.

Y es que, los pacientes que participaron en la encuesta informaron que utilizaron medicamentos complementarios y alternativos que no habían demostrado eficacia o que no se habían estudiado para el tratamiento de la psoriasis.