Pacientes y profesionales piden a Sanidad un Plan específico de Enfermedad Renal para "actuar precozmente"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidemte de la Asociación Nacional para la Lucha contra Enfermedades Renales (ALCER), Manuel Arellano, ha apuntado al Ministerio de Sanidad y las asociaciones de pacientes a "empezar a trabajar" en un Plan Específico de Enfermedad Renal con el fin de garantizar un diagnóstico precoz y con decisiones "consensuadas", ya que actualmente el 15 por ciento dela población española tiene una enfermedad renal.

"Estamos llegando tarde y nuestros profesionales no pueden detener la progresión de la enfermedad y si actuamos tempranamente todo sería mucho más sostenible. Es necesario que empecemos a trabajar en un Plan específico de Enfermedad Renal. Necesitamos un Plan, lo necesitamos ya y creo que es momento de ponernos manos a la obra, ha declarado Arellano durante el acto 'Salud Renal para Todos' celebrado este jueves en el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra este jueves, 14 de marzo.

Así, el vicepresidente de ALCER ha incidido en la necesidad de "tratar a las personas y no a las enfermedades", y "aprender a ser protagonistas de la propia salud" porque "las decisiones tienen que ser consensuadas".

"Uno de los grandes problemas que tiene la enfermedad renal crónica es que no llegamos a tiempo. No es que la enfermedad deba tener un Plan específico en la estrategia de la cronicidad, es que creemos que necesita un interés mayor porque, si hace unos años estaba en el puesto número 16 de las causas de muerte no solo en España sino en el mundo, ahora está en el puesto ocho y se espera que en 2040 este en la número 5 y no queremos ganar esta liga por eso creemos que necesita más atención", ha declarado por su parte el director general de ALCER, Juan Carlos Julián.

En este sentido, ha recalcado que actualmente existen dos medidas "muy efectivas" para detectar a tiempo la ERC que son: el cálculo de cociente de albumina, y el análisis de la tasa de filtración flomerular. Además, ha aseverado que analizar estas variables es "muy accesible" y "muy barato" ya que se detecta a través de un análisis de sangre y/o de orina.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Nefrología, el doctor Emilio Sánchez, también se ha posicionado a favor de la creación de un Plan Nacional específico para la ERC que "parta desde desde la prevención, el diagnóstico precoz y los tratamientos destinados a evitar su progresión", aunque ha aseverado que crear un Plan específico para esta enfermedad en concreto no es la intención del Ministerio.

"A este respecto las autoridades del Ministerio de Sanidad nos han transmitido que no tienen una perspectiva clara de crear un Plan de salud específico renal, pero tampoco lo tienen de ninguna otra enfermedad, o sea, no es porque no valoren la importancia de la ERC, si no porque no creen que esa sea la estrategia a nivel ministerial, ellos apuestan por un abordaje a la cronicidad de estas enfermedads crónicas, que no sería el modo óptimo que nos gustaría pero sí que sería un paso importante en el ámbito de la ERC porque, hasta ahora, la Nefrología y la ERC no estaba en ninguna estrategia del Ministerio de Sanidad", ha declarado el doctor Sánchez a los medios de comunicación.

En este aspecto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, no se ha pronunciado al clausurar el acto, aunque sí que ha mencionado que "el año que viene toca revisar la estrategia de cronicidad de este Ministerio" y que "estarán contentos y deseosos de trabajar de la mano de sociedades como la SEN, la dirección general de salud pública, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y de todos los profesionales implicados".

NECESIDAD DE UNA MAYOR EQUIDAD EN EL ACCESO Y TRATAMIENTO DE ERC

Durante el encuentro todos los ponentes han coincidido en que es necesaria una mayor equidad en el acceso a los tratamientos de la Enfermedad Renal crónica (ERC), así como a una atención y diagnóstico precoz.

"Nos encontramos en un momento complicado en que la incidencia y prevalencia de la enfermedad renal aumentan. Es necesaria la igualdad y equidad en el acceso a la atención y hay que trabajar por visibilizar y prevenir la enfermedad renal", ha declarado la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), Itziar Bueno.

Así, la presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), la doctora Inmaculada Mediavilla, ha aseverado que "sin equidad, no hay calidad" ya que "la equidad es una dimensión fundamental de la calidad asistencial".

"El diagnóstico precoz y a tiempo es fundamental para que los pacientes no desarrollen una enfermedad más grave e ingresen menos tiempo. Vemos grandes inequidades entre las comunidades autónomas, muy pocas CCAA tienen un servicio de atención a la enfermedad renal crónica, en la Comunidad de Madrid no estaba pero va a estar", ha recalcado.

Por otro lado, la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la doctora Beatriz Domínguez-Gil, ha señalado que "la mejor estrategia es la prevención, el diagnóstico precoz y la intevrención".

"Hemos conseguido datos extraordinarios en trasplante renal tanto en actividad como en resultados a pesar de la complejidad, tenemos que actuar sobre cosas que podemos hacer mejor como la indicación de trasplante renal ya que trasplantamos mucho pero podríamos hacer más si metemos a más pacientes en la lista de espera. El 14 por ciento de los pacientes con diálisis está en lista de espera para un trasplante renal", ha aseverado.

En este aspecto, Domínguez-Gil ha incidido en que el trasplante renal confiere ventajas en cuanto a supervivencia pero también en cuanto a calidad de vida. "Prácticamente todos los estudios son positivos: más supervivencia, mejor calidad de vida, menor coste y menos impacto medioambiental. El coste de tratamiento de los paciente se inferior al coste de los pacientes con hemodiálisis", ha añadido.