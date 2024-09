Pacientes piden en el Senado la financiación de 'Enhertu' y 'Trodelvy' para dos tipos de cáncer de mama metastásico

Más Madrid asegura que Sanidad "votará a favor" de la financiación de estos tratamientos



MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces del movimiento 'Sin tratamiento, nos morimos', pacientes de cáncer de mama metastásico, han comparecido este martes en la Comisión de Sanidad del Senado para pedir que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que se celebra este jueves, apruebe la financiación de 'Enhertu' y 'Trodelvy' para la indicación de cáncer de mama metastásico HR+ y HER2 y cáncer de mama metastásico HER2 Low, respectivamente.

"Es muy frustrante que la buena evolución de tu enfermedad dependa siempre de un tiempo que no tenemos. Pedimos que se faciliten estos trámites burocráticos y todos los tratamientos que estén pendientes de financiación lleguen cuanto antes a las pacientes que lo necesitan. Nuestras vidas y las de miles de mujeres dependen de todos ustedes, es sencillo, sin tratamientos, nos morimos", ha declarado la una de las pacientes, Victoria Rodrigo Fonseca.

Actualmente estos dos tratamientos para estos dos tipos de cáncer de mama metastásico están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) desde 2021, pero aún no han sido financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos lo ha denegado en cuatro ocasiones: diciembre de 2023, enero de 2024, marzo de 2024 y junio de 2024. Este jueves la Comisión se vuelve a reunir y las pacientes han incidido en la importancia de que no se vuelva a retrasar la financiación.

En este contexto, Victoria Rodrigo Fonseca ha relatado ante los senadores de diferentes grupos parlamentarios su situación y cómo el diagnóstico de su médico fue "un jarro de agua fría" porque no podía ofrecerle el tratamiento necesario.

"Victoria, el tratamiento puntero que podría funcionarte es 'Enhertu'. No podemos ponértelo dado que no está financiado por el Sistema Nacional de Salud. Estoy atado de pies y manos. Sería el oncólogo más feliz del mundo si pudiera hacerlo. Cumples todas las obligaciones", fueron las palabras de su médico, ante las que ella "se derrumbó".

"En ese momento mi vida se derrumba y pregunté ¿y ahora qué podemos hacer? A lo que me respondió, "nos quedan quimioterapias paliativas, pero sé de compañeras que se están pagando 'Enhertu' y también algunas por seguro privado han conseguido obtenerlo y están tratándose. A partir de ese momento mi círculo de familia y amigos comenzó a informarse sobre este tratamiento y dónde y cómo podía obtenerlo y la única manera era pagando el vial cada 21 días a 5.500 euros, algo inasumible para prácticamente cualquiera", ha explicado.

En esta situación, Victoria lanzó una campaña de recogida de firmas para denunciar la falta de acceso a tratamientos oncológicos innovadores, ya aprobados por la EMA, y conseguir la visibilidad y el apoyo social que necesitaba para cambiar esta situación. A fecha de hoy, la campaña ha sido respaldada por más de 156.000 personas, según ha detallado.

Asimismo, la portavoz ha reclamado que la Comisión Interministeral de Precios del Medicamento (CIPM) "no tienen ningún tipo de transparencia" y que "esto debería cambiar". "No sabemos quien vota que sí y quien vota que no. Solo sabemos que el Ministerio ha dicho que va a votar que sí. Les pedimos que por favor aprueben estos medicamentos, les pedimos que esto suceda porque se nos va la vida. Ya tenemos el compromiso de las comunidades también. Entonces, si todos están comprometidos con nosotros, ¿por qué luego no se vota que sí?", ha reprochado.

"Son fármacos que consiguen el objetivo de prolongar nuestra calidad y esperanza de vida y, en el caso que dejen de funcionar, te permiten ganar tiempo para el siguiente tratamiento, para eso necesitamos tener acceso a los fármacos, mientras dure esa negociación, nos tienen que facilitar el acceso a estos fármacos. No niego que tienen que hacer su trabajo, velar por la caja común, velar por unos fármacos eficientes, seguros, pero, por favor, busquen soluciones intermedias para que ese acceso sea rápido", ha señalado por su parte la paciente Raquel Campoy Martín.

En este contexto, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado Gómez, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad "votará favorable" a la propuesta de financiación de estos tratamientos. "El Ministerio de Sanidad, tras una nueva negociación con la empresa comercializadora, volverá a llevar la propuesta de financiación de los medicamentos este jueves al CIMP. El Ministerio de Sanidad llevó los dos medicamentos que se ha hablado aquí en esta comisión con una propuesta favorable de financiación y vota favorable a esta propuesta", ha asegurado.

"Los votos del CIMP son secretos, pero el voto propio del Ministerio volverá a ser favorable, la pregunta es, ¿pueden decir exactamente lo mismo de todas las personas que votan? Esperamos que todos los representantes de todas las CCAA voten que si, aquí queda en el aire a ver si algún representante dice que si y luego como el voto es secreto vota de una forma distinta", ha apuntado la senadora.

Por su parte, el senador del Grupo parlamentario izquierdas por la independencia (GPERB), Joan Josep Queralt Jiménez, ha señalado que "echar la culpa a las instituciones públicas es un recurso manido" ya que "la responsabilidad se reparte con las farmacéuticas".

"Creo que echar las culpas a las instituciones públicas es un recurso manido, seguramente es cierto, pero en el caso de los medicamentos yo creo que se reparten el 50 por ciento con los lobbys farmacéuticos y yo creo que esto es una cosa que en esta comisión tiene que quedar perfectamente claro. Hagamos comparecer en comisiones como esta a las farmacéuticas que son las que tienen en el fondo la sartén por el mango", ha sentenciado Joan Josep Queralt.

Asimismo, el senador del PSOE, Kilian Sánchez, ha pedido que se materialicen las intenciones "con hechos, con votos" ya que, el compromiso con las pacientes es importante, "pero no de palabra, de hecho". "El voto es lo que transforma las situaciones para que ustedes tengan una alternativa terapéutica como se solicitaba en su momento", ha afirmado.

Por último, el Partido Popular también se ha mostrado a favor de la financiación de estos medicamentos, como ya lo pidió a la ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados la semana anterior, porque "esta situación no puede esperar más".