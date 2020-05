Pacientes con mieloma múltiple lamentan la carga emocional adicional que les ha supuesto el COVID-19

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Pacientes diagnosticados con mieloma múltiple, el segundo cáncer de la sangre más frecuente, y que han padecido el virus COVID-19 recientemente, han asegurado que haber contraído la infección les ha supuesto un temor y una angustia añadida a la elevada carga emocional que soportan habitualmente estos pacientes hemato-oncológicos.

Así se ha puesto de relieve en el webinar 'Pacientes con mieloma múltiple y COVID-19. Hablan los pacientes', que la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) ha celebrado recientemente con la colaboración de Takeda y que ha contado con la asistencia de más de 500 participantes.

"Lo que más me angustiaba cuando empecé a encontrarme mal y notar los síntomas de la infección era le tener que ir al hospital. Los pacientes con mieloma múltiple sufrimos muchas infecciones respiratorias y mi pánico era llegar al hospital", ha dicho Armando Cubillo, paciente diagnosticado con mieloma múltiple desde hace 5 años.

Por su parte, la experiencia de Mar Toledano, que también ha superado la infección por COVID-19, ha sido algo diferente. "Yo pasé gran parte de la enfermedad en casa, aislada en mi habitación, y a través de la televisión veía que muchas personas afectadas por este coronavirus tenían graves problemas respiratorios e incluso fallecían. En mi caso, solo tenía fiebre muy alta y me ayudó bastante a controlar el miedo a la infección recibir diariamente la llamada de un médico por las mañanas y la de un enfermero por las tardes-noches. Esto me daba seguridad y me hacía sentir que estaba muy controlada, aunque fuera a distancia", ha detallado.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP), Teresa Regueiro, que ha moderado este encuentro virtual con pacientes, ha destacado que tanto Mar como Armando son dos afortunados por haber superado la infección por COVID-19, ya que otros pacientes afectados con mieloma múltiple con más edad lamentablemente han fallecido.

Del mismo modo, todos han destacado el valor para los pacientes que supone la investigación en nuevos tratamientos para el mieloma múltiple, algunos de ellos de administración oral, que se pueden tomar en el domicilio sin necesidad de acudir al hospital, un aspecto relevante en el actual contexto de crisis sanitaria. "Mi experiencia con los tratamientos orales es francamente buena. Solo tienes que preocuparte por tomarte la pastilla", ha declarado Toledano.

Y es que, en un contexto como el actual de pandemia por Covid-19, en la que los pacientes con mieloma múltiple representan una población vulnerable, es clave mantener la enfermedad controlada y que los pacientes reciban tratamiento activo pero, al mismo tiempo, protegerles al máximo de contraer la infección por SARS-CoV-2.

Por este motivo, Regueiro ha recordado que los facultativos que forman parte del Grupo Español de Mieloma (GEM/Pethema) abogan por mantener el mieloma controlado utilizando las pautas de tratamiento optimizadas para cada paciente y seleccionando los de administración sistémica si no existe otra alternativa y los de tratamientos de administración oral, siempre que sea posible.

Desde el colectivo de pacientes con mieloma múltiple también han comentado que quienes padecen esta enfermedad soportan una carga emocional muy fuerte, pues se trata, el mieloma, de una patología incurable y en la que suele haber recaídas. Aparte de lo anterior, en CEMMP han recalcado que los pacientes con mieloma múltiple requieren protocolos de atención particulares frente al coronavirus.

La buena noticia es que los pacientes con mieloma múltiple han podido contar en todo momento con la información que les han proporcionado los profesionales médicos que siguen su enfermedad, los hematólogos. "Los profesionales sanitarios han hecho lo indecible en esta crisis sanitaria, incluso creando circuitos en hospitales para que cuando tuviéramos que asistir no nos contagiásemos", ha admitido Armando.