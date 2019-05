Los pacientes con cáncer que usan terapias alternativas se lo suelen ocultar a sus médicos

Publicado 26/04/2019 18:36:51 CET

MADRID, 26 Abr. (Reuters/EP) -

Los pacientes con cáncer que usan terapias alternativas, como los suplementos herbales y el yoga, se lo suelen ocultar a sus médicos, según han observado un equipo de investigadores estadounidenses en un trabajo publicado en la revista 'JAMA Oncology'.

Un hallazgo que los investigadores han calificado de "preocupante", ya que un estudio anterior de la National Cancer Database desveló que los pacientes que usaban medicina complementaria tenían más probabilidades de dejar de usar las terapias convencionales para el cáncer, y cuando eso sucedía, tenían peores resultados.

Para el estudio, analizaron datos de 3,118 adultos que participaron en la Encuesta nacional de salud 2012 y reportaron antecedentes de cáncer. De este grupo, 1.023 informaron el uso de terapias complementarias o alternativas en el último año, incluyendo 288 que dijeron que no se lo habían dicho a su médico.

La alternativa más popular fueron los suplementos herbales, seguidos de la quiropráctica u manipulación osteopática y luego el masaje. En este sentido, según los resultados, los pacientes que no compartieron la información también dijeron que su médico no sabía mucho sobre la terapia, o que no se les dio suficiente tiempo para hablar sobre la terapia.

Por todo ello, los expertos han solicitado el desarrollo de directrices médicas que alienten a los médicos a discutir terapias alternativas complementarias con los pacientes, y que se realicen investigaciones adicionales para evaluar la calidad de vida, los resultados de salud y las implicaciones de costo asociadas al uso de dichas terapias.