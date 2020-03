Pacientes con cáncer piden seguir investigando contra el Covid-19 y las enfermedades oncológicas y raras

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pacientes con cáncer han pedido seguir investigando contra el Covid-19 y las enfermedades oncológicas y raras, y han mostrado a la Fundación Cris Contra el Cáncer sus experiencias, consejos y puntos de vista ante la nueva realidad que ha provocado la pandemia del nuevo coronavirus.

"Yo aconsejaría llevar una vida lo más sana posible en casa. Comer mucha fruta y verdura, y hacer ejercicio en casa, con vídeos en la televisión, bailar o cualquier ejercicio que nos guste, pero no quedarse sedentario. Ahora no se pueden parar los proyectos de investigación en laboratorios, no se pueden parar los ensayos clínicos, porque de ellos depende la vida de muchos enfermos de cáncer", ha dicho la paciente de mieloma múltiple y vicepresidenta de CRIS contra el cáncer, Lola Manterola.

Por su parte, Ana Redondo, paciente de cáncer de riñón, ha instado a los que están en su misma situación que tengan "paciencia" en el hospital porque las enfermeras y médicos se juegan su vida y salud por ellos, por lo que ha pedido cuidarles y ayudarles con actitud "positiva y comprensión". "Sin investigación no hay curación. Hoy con las medidas de aislamiento ganamos tiempo, este tiempo debemos aplicarlo en buscar una cura efectiva y una vacuna, pero esto no se consigue sin investigación", ha dicho.

Asimismo, Guiomar Granados, madre de un paciente con linfoma de Hodgkin, ha recomendado a los pacientes oncológicos cuidarse para cuidar a los demás y pensar en "cosas buenas", al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado por los investigadores porque, gracias a ellos, su hijo "puede jugar hoy".

"Nosotros ahora solo tenemos tratamiento oral, por lo que no necesitamos desplazarnos, evitando así riesgos. Nos recomendaron seguir las instrucciones sanitarias y la verdad es que no salimos de casa. Hay que ser muy precavidos. Es muy importante evitar contagios en inmunodeprimidos. La higiene es lo más importante siempre, pero en estos casos más. La investigación es y siempre será clave para frenar cualquier enfermedad. La investigación en cáncer no puede parar, porque hay muchísimos tipos de esta enfermedad. Si el Gobierno no invierte lo suficiente debemos hacerlo la población", ha apostillado Sonia González, madre de un paciente de 12 años con meduloblastoma.

"SIN INVESTIGACIÓN NO HAY CURA Y SIN CURA NO HAY VIDA"

Del mismo modo se ha pronunciado Rocío Bracero, madre de un paciente de ocho años con leucemia, quien ha recordado que sin investigación no hay cura y sin cura no hay vida, asegurando que se podrá acabar con el cáncer si se dota a los investigadores de medios para continuar luchando contra esta enfermedad.

"Mi tratamiento sigue con total normalidad. Aunque, desde que estamos en cuarentena he restringido visitas y apenas tengo contacto físico con mis familiares. Mi médico me ha recomendado lo mismo de siempre, sentido común: lavado de manos y precaución si alguien está con síntomas en casa. Puesto que un resfriado o cualquier otro virus a mí me afectaría más. Mi mensaje a otros pacientes sería de tranquilidad. Puesto que si uno es responsable y precavido no tiene por qué preocuparse. La respuesta es clara la investigación para las enfermedades: sin investigación no hay cura", ha añadido Tomás Millán, paciente de 17 años con leucemia (17 años).

Finalmente, un paciente de nueve años con linfoma de Hodgkin ha comentado que la investigación en cualquier campo es clave para avanzar, y en el caso de la medicina y la salud más todavía, porque cualquier investigación requiere "mucho esfuerzo, muchos recursos (materiales y humanos) y mucho tiempo para conseguir logros". "Las enfermedades y los virus van apareciendo y mutando constantemente, por lo que la investigación tiene que ser constante; encontrar una cura contra un virus no implica poder detener la investigación", ha zanjado.