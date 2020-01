Los otorrinolaringólogos, contra las 'fake news': "No hay fórmula mágica para recuperar la audición"

Publicado 20/01/2020 11:08:39 CET

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha advertido de la expansión de 'fake news' en Internet sobre métodos falsos para tratar la sordera. "No existen fórmulas mágicas para recuperar la audición", han recordado.

A través de un comunicado, han denunciado la existencia de una página de información en castellano, denominada 'Auditorynews', en la que se habla de la existencia de un nuevo método para regenerar el oído a través de una fórmula natural creada por un profesor español.

"Sin embargo, no solo está ofreciendo información falsa sobre métodos para curar la sordera, sino que, además, lo hace en menosprecio de los beneficios que los audífonos proporcionan a tantas personas, incluyendo incluso un listado de supuestos fallos de estos dispositivos. Se trata de algo muy grave, ya que hoy en día las únicas soluciones que permiten recuperar la audición con garantías y buenos resultados son los audífonos y los implantes cocleares, y no en todos los casos, pues no son aplicables a todo el mundo", ha explicado el secretario general de la SEORL-CCC, Raimundo Gutiérrez Fonseca.

Los otorrinolaringólogos españoles ya han alertado sobre este tipo de páginas en ocasiones anteriores, además de intentar obtener información acerca del producto que publicitan. "No está registrado ni tenemos datos acerca de su evidencia científica por lo que recordamos que, si se detecta un problema de audición, la única medida eficaz es acudir a un otorrinolaringólogo para que evalúe e identifique el problema y determine la mejor solución a seguir", ha lamentado Gutiérrez Fonseca.

La SEORL-CCC ha detallado que las páginas con información falsa encontradas en Internet cumplen una serie de características similares, y han elaborado un listado para facilitar a la población su identificación, como que hacen publicidad de un medicamento natural para curar la audición, utilizan a un falso médico o profesor español para explicar sus beneficios, o incluyen falsas de pacientes acerca del mencionado método, con fotos de personas felices y sonrientes.