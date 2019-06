Los oncólogos, divididos sobre dar marihuana medicinal a sus pacientes

Publicado 31/05/2019 17:12:15 CET

El 73 por ciento de oncólogos creen que la marihuana medicinal proporciona beneficios para los pacientes de cáncer, pero solo el 46 por ciento se siente cómodo recomendándola, según una encuesta del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) que se presenta en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con su estudio, las principales preocupaciones de estos profesionales son las dosis de marihuana "inciertas", el conocimiento "limitado" de los productos disponibles y dónde obtenerlos, y posibles interacciones con otros medicamentos. "Creo que en algunos casos nos estamos perdiendo una herramienta útil. Los profesionales creen que tiene beneficios, pero no se sienten cómodos recomendándolo", explica la primera autora del trabajo, Ashley E. Glode.

Los encuestados fueron 48 oncólogos especializados, 47 médicos, 53 enfermeros y 17 farmacéuticos. El 79 por ciento ciento respondió que los programas educativos tanto durante los estudios universitarios como en los cursos de educación médica continua podrían aumentar su nivel de comodidad con la prescripción de marihuana medicinal. El 68 por ciento de los profesionales aseguraron haber recibido información sobre la marihuana medicinal de sus pacientes. Las siguientes fuentes de información más comunes fueron los medios de comunicación (a los que accedió el 55%) y otros (53%).

"Aún así, el mayor problema es la falta de certeza en la dosis. No está regulado. Los limitados datos sugieren que los pacientes deben comenzar con dosis bajas y lentas, no más de 10 mg de THC en una dosis, pero no sabemos si eso es lo que están recibiendo realmente. Entonces, desde el punto de vista del consumo, la inhalación y el tabaquismo son los menos preferidos debido al posible daño pulmonar. Muchos médicos recomiendan comestibles o aceites, pero aún no tenemos datos que comparen la dosis entre estas formas", recoge el estudio.