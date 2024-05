Oncólogos abogan por "centralizar" los ensayos clínicos sobre cáncer en España, pero "trabajando en red"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña), Rafael López, ha destacado que es necesario "centralizar" los ensayos clínicos en España, pero "trabajando en red", para lo que se necesita "un gran esfuerzo colaborativo".

Así se ha pronunciado durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Senado para exponer la situación de los ensayos clínicos en España, en un encuentro organizado por PharmaMar. "Esto es una asignatura pendiente en nuestro país", ha dicho, para recordar también la necesidad de "acelerar" la innovación a los pacientes y que no exista "un 'gap' tan grande" entre la aprobación de un fármaco y el uso por parte de los pacientes.

En este sentido, el presidente de Oncosur y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Luis Paz-Ares Rodríguez; ha defendido la importancia de los centros de referencia por el beneficio que suponen para el paciente en este sentido. "Hoy en día tenemos que ser capaces de darle a los pacientes lo mejor, y no siempre es posible hacerlo al lado de su casa. Tenemos modelos en red que nos permiten acumular la complejidad en determinados sitios", ha explicado.

Así, se ha mostrado a favor de que haya "pocos hospitales" especializados, de tal manera que los equipos sean "realmente expertos". "Para eso, tenemos que ser capaces de implementar que esta red abarque a todo el mundo, y que no deje vacíos de inequidad y esto no siempre es sencillo", ha señalado.

Sobre la polémica con la selección de los Cancer Comprehensive Centers (CCCs), futuros centros de referencia en la atención del cáncer en España, ha llamado a ver estos centros como "aliados". "Tenemos que ser no centros vistos como el hospital solo, sino como su área de influencia, sus aliados, sus otros centros", ha destacado. "Habrá hospitales que tendrán que especializarse en cáncer de pulmón, otros en otro tumor, y será la manera de ir hacia el futuro. Esto va a ser no centros, sino redes de centros", aunque ha reconocido que la organización autonómica "a veces es una frontera".

En cuanto a la situación de la investigación en España, ha expresado que, si bien es el segundo país en el mundo en ensayos clínicos oncológicos patrocinados por la industria farmacéutica, esta situación es diferente en lo que a la investigación académica se refiere.

"Tenemos que avanzar en este sentido. Hay cosas que no tienen interés comercial. Una combinación de cirugía más quimioterapia nunca va a tener mucho interés para la industria. Pero sí son muy importantes para el paciente", ha declarado. En este sentido, ha lamentado que España está "lejos" de invertir lo mismo que los países de su entorno en investigación.

En este punto, Paz-Ares también ha hecho hincapié en la importancia de los ensayos clínicos. "Le beneficia al paciente de hoy porque le ofertamos una oportunidad terapéutica adicional que no tenía. Ese fármaco no está todavía comercializado, no está en la farmacopea y le damos una oportunidad adicional", ha detallado.

Finalmente, este oncólogo también ha puesto en valor la necesidad de una mayor prevención, mediante programas de 'screenings' en más tipos de cáncer; así como a través de la "abolición del tabaco". "Abolir el tabaco es una manera de quitarnos de un plumazo el 30 por ciento del sufrimiento de cáncer", ha cifrado.

La presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), subdirectora médica y responsable de ensayos clínicos en el servicio de oncología médica del Hospital Universitario de Jaén, Ana Laura Ortega, ha puesto el foco en que "solo un 25 por ciento de los hospitales españoles tiene acceso a los ensayos clínicos, a pesar del nivel de la oncología española". "Los ensayos clínicos nos permiten mejorar en técnicas diagnósticas, implantar técnicas diagnósticas, ganar en profesionales y conseguir que haya más personal investigador en nuestros centros", ha defendido.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) y jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Pilar Garrido, ha mencionado el sesgo de género en la investigación oncológica. "Las diferencias en tolerancia entre mujeres y hombres de los medicamentos, toxicidad, se investiga muy poco", ha apuntado.

Desde el punto de vista de los pacientes, el presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), Bernard Gaspar, ha reclamado "más formación" y una "alfabetización" de las asociaciones de pacientes para poder participar y beneficiarse "mejor" de los ensayos clínicos. También ha pedido la actualización del registro español de ensayos clínicos, que se encuentra desfasado.