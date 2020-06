Un oncólogo español lidera un nuevo tratamiento en investigación contra el cáncer de mama más agresivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor Javier Cortés, jefe del programa de cáncer de mama del IOB Institute of Oncology, ha presentado en ASCO 2020, el foro internacional más importante sobre cáncer, la investigación que lidera sobre la utilización del pembrolizumab en combinación con quimioterapia como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico.

Este es el primer estudio positivo sobre pembrolizumab (un fármaco de inmunoterapia) en fase III en pacientes con cáncer de mama con tumores diseminados. El trabajo revela que combinar dicho fármaco a la quimioterapia mejora de manera muy significativa el control de la enfermedad.

Además, un segundo estudio, el primero sobre este fármaco en tumores localizados triple negativos y recientemente publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', también co-liderado por Cortés, demuestra que administrar pembrolizumab con quimioterapia antes de la cirugía incrementa significativamente la tasa de respuestas completas, "lo que podría significar un aumento en las curaciones de estas pacientes".

Este abordaje hace que sea más fácil la operación, reduce el tumor y, muchas veces, puede conservarse la mama. Aquellas pacientes que presentan una eliminación completa de la enfermedad en el momento de la cirugía tienen una tasa de curaciones muy elevada.

"En IOB Institute of Oncology llevamos tiempo trabajando para poder ofrecer la inmunoterapia a nuestras pacientes con tumores triple negativos, muy especialmente en el contexto de enfermedad diseminada. En nuestro centro, todas las pacientes con tumor de mama triple negativo que tienen expresión de PDL1, un biomarcador necesario para el tratamiento con inmunoterapia, se les ofrece tratamiento con este tipo de fármacos", añade Cortés.