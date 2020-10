La OMS lanza una campaña en redes sociales para fomentar la inversión en salud mental

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud, junto a la asociación Unidos para la Salud Mental Global y la Federación Mundial para la Salud Mental, ha lanzado una campaña en las redes sociales para fomentar la inversión en el abordaje de las patologías mentales.

La iniciativa, denominada '#MoveforMentalHealth' y puesta en marcha con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebrará el 10 de octubre, insta a publicar videos en las redes sociales que evidencien un bienestar mental, ya sea bailar, caminar, hacer yoga, cocinar, pintar o cualquier otra cosa. Además, las plataformas 'Tik-Tok', 'Facebook' e 'Instagram' van a ayudar a iniciar conversaciones más amplias sobre la salud mental y la importancia de la inversión.

Por otra parte, la OMS va a lanar una guía digital para el manejo del estrés en la plataforma de chat 'Whatsapp' denominada 'Haciendo lo que importa en momentos de estrés', en la que se incluyen ejercicios guiados breves y fáciles de seguir para ayudar a reducir el estrés. Además, 'Messenger' lanzará un nuevo paquete de pegatinas diseñado con el apoyo de la OMS para facilitar las conversaciones sobre salud mental.

"Mientras seguimos estando en una pandemia mundial, necesitamos un movimiento en salud mental, y quizás más de lo que lo habíamos necesitado antes. Necesitamos avanzar por nuestra propia salud mental, la de nuestras familias, amigos y colegas y, lo que es más importante, para que haya un aumento masivo en la inversión para los servicios de salud mental a nivel nacional e internacional", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Y es que, tal y como han avisado las organizaciones, la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus está pasando factura a los servicios de salud menta, los cuales ya están sobrecargados y cuentan con pocos recursos. Además, se calcula que los países gastan en salud mental una media del dos por ciento de sus presupuestos sanitarios, y la ayuda internacional para estos problemas nunca ha superado el uno por ciento de toda la ayuda al desarrollo para la salud.

"Nuestro mundo no estaba configurado para responder a las crecientes necesidades de salud mental antes de COVID-19, y ciertamente no lo está ahora. Es por eso que ahora más que nunca necesitamos que el mundo se mueva por la salud mental, y como individuos, comunidades, empresas, gobiernos y donantes debemos priorizar la acción y la inversión en la salud mental", ha apostillado la CEO y fundadora de United for Salud mental global, Elisha London.

Del mismo modo, la presidenta de la Federación Mundial para la Salud Mental, Ingrid Daniels, ha recordado que la salud mental se ve afectada por muchos factores y circunstancias. "Toca todo: la pobreza, la igualdad y el desarrollo, por lo que debemos garantizar una mayor inversión y un mayor acceso a la salud mental para todos", ha enfatizado.

Finalmente, la OMS ha invitado a la población a participar este sábado en 'The Big Event for Mental Health', un evento 'on line' sin que exigirá una mayor inversión en salud mental a todos los niveles. Además, la primera 'Marcha virtual por la Salud Mental' del mundo se transmitirá en vivo del 9 al 10 de octubre, donde expertos en salud mental, activistas, defensores y personas con experiencias vividas en más de 17 países compartirán sus historias como parte de un impulso para impulsar el cambio y la inversión en salud mental a nivel mundial.