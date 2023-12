Oftalmóloga aconseja estimular la visión en recién nacidos mediante el uso de imágenes en blanco y negro

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Clínica Baviera, la doctora Pilar Merino, aconseja estimular la visión en recién nacidos mediante el uso de imágenes en blanco y negro con formas geométricas, además de introducir, de forma progresiva, cada vez más colores llamativos y vivos para estimular y favorecer el movimiento de los ojos.

Con motivo de las navidades y la compra de juguetes, la experta en oftalmología destaca una serie de recomendaciones que pueden ayudar al desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas visuales infantiles a través del juego.

La doctora Merino explica que, durante los tres primeros meses, los recién nacidos tienen el 5 por ciento de la capacidad visual que puede tener un adulto, por lo que pueden percibir con dificultad los objetos y personas que tiene a su alrededor ya que no ven más allá de entre 20 y 30 cm de distancia. En estas primeras fases, la oftalmóloga también recomienda evitar juguetes que contengan partes puntiagudas o afiladas.

Asimismo, a partir del tercer mes, los bebés empiezan a desarrollar la coordinación ojo-mano, el reflejo de seguimiento y tienen una visión un poco más nítida. De esta manera, la doctora Merino aconseja el uso de los habituales gimnasios con juguetes colgantes.

De seis a doce meses, donde se estabiliza la visión binocular y cromática y el bebé ya es capaz de controlar la dirección de su mirada y el movimiento de sus manos, la experta sugiere el uso de juguetes con figuras geométricas que producen sonidos al tocarlos.

Entre uno y tres años, la oftalmóloga aconseja el uso de juguetes de figuras y bloques para trabajar la coordinación ojo-mano y el enfoque mediante la colocación de estos a ciertas distancias, además de fomentar el juego al aire libre cuando empiezan a andar.

A partir de los tres años, el desarrollo visual del niño experimenta un gran salto ligado con la entrada al colegio.

La doctora Merino destaca la importancia de la lectura, guiada por los padres, para que puedan aprender a leer moviendo los ojos de izquierda a derecha.

En cuanto a los juguetes, es recomendable que jueguen con rompecabezas o puzzles que favorecen, además, el desarrollo de su memoria visual. Asimismo, la experta subraya la importancia de identificar posibles problemas para identificar colores o coger determinados objetos. En caso de detectar alguna anomalía, se recomienda llevar al niño a un especialista para que le realicen una revisión oftalmológica.

A partir de los seis años es cuando termina de completarse el desarrollo del sistema visual. Es necesario que a estas edades se preste especial atención a los juegos que impliquen visión cercana para limitar el tiempo, como el uso de pantallas y videojuegos.

A pesar de tener efectos positivos para el desarrollo de la visión de los más pequeños de la casa, como la mejora de la sensibilidad al contraste de tonos y luminosidad, o el desarrollo de la memoria espacial, la experta advierte de la necesidad de establecer unos límites en su uso.

En esta línea, según apunta Clínica Baviera afirma que la mayoría de las sociedades científicas de oftalmopediatría recomiendan: hacer descansos cada 20 minutos de 20 segundos mirando un objeto a 6 metros o al infinito; aplicar la regla 30-40-50, manteniendo esta distancia (en centímetros) al teléfono móvil, a la tablet y a los ordenadores respectivamente.

Asimismo, se aconseja evitar el uso de pantallas en menores de 2 años y entre 3-5 años, no usarlas más de 1 hora al día; en los mayores de 6 años, establecer límites de exposición; no usar los dispositivos dos horas antes de dormir; y usar las pantallas con otra luz ambiente para que no sean la única fuente de luz.