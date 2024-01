Un nuevo trazador PET mejora la detección de lesiones en el cáncer medular de tiroides

Imagen del trazador PET. - M KIRCHER AND C LAPA

Una investigación publicada en la revista 'The Journal of Nuclear Medicine' asegura que un nuevo agente de imagen PET ha resultado eficaz para identificar el cáncer medular de tiroides (CMT) en estudios preclínicos y clínicos.

La Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular ha llevado a cabo esta investigación, con unos resultados de los estudios que indican que el agente de imagen PET puede ser un prometedor candidato teranóstico para uso clínico.

El CMT es una de las formas más raras de cáncer de tiroides y representa aproximadamente el tres por ciento de todos los casos. Dado que el CMT se origina a partir de células diferentes a las de la mayoría de los cánceres de tiroides, se necesitan objetivos terapéuticos y de imagen diferentes para estos pacientes.

"El receptor de colecistoquinina-2 (CCK-2R) está sobreexpresado en la mayoría de las células de CMT y en los últimos años se han desarrollado varios compuestos dirigidos al CCK-2R. La mayoría de estos compuestos, sin embargo, tienen una baja estabilidad metabólica, lo que no es ideal para la terapia con radioligandos", ha señalado el radioquímico farmacéutico de la Universidad de Stanford en Stanford, Thomas Günther.

"Con una modificación simplista del diseño para abordar los problemas de inestabilidad, nuestro equipo creó múltiples agentes teranósticos y trató de evaluar su eficacia", ha añadido el investigador.

En el estudio, tres compuestos (DOTA-CCK-66, DOTA-CCK 66.2 y DOTA-MGS5 referencia externa) se marcaron por separado con 64Cu, 67Ga y 177Lu. Se examinó la afinidad CCK-2R de cada uno de los compuestos radiomarcados en células MTC. Los tres compuestos mostraron una alta afinidad, sin embargo, debido a las propiedades 'in vitro' más favorables en general de DOTA-CCK-66, DOTA-CCK-66.2 fue excluido de estudios posteriores.

A continuación, se llevaron a cabo estudios de estabilidad 'in vivo', biodistribución, imagen y competencia en ratones portadores de un tumor que expresaba CCK-2R. Se seleccionó 68Ga-DOTA-CCK-66 para la aplicación PET/CT de prueba de concepto basándose en sus propiedades generales 'in vitro' e 'in vivo'.

A continuación, dos pacientes con CMT se sometieron a PET/CT con 68Ga-DOTA-CCK-66. El compuesto fue bien tolerado, mostró una biodistribución favorable y demostró una elevada acumulación de actividad en los tumores.

MEJORAS EN LA DETECCIÓN DE LESIONES

"Debido a su mayor estabilidad 'in vivo', nuestro compuesto muestra una captación tumoral favorable, así como una mejor eliminación de la actividad de los tejidos no diana. Esto podría mejorar la detección de lesiones en la PET y, además, posibilitar la terapia con radioligandos MTC dirigidos", ha afirmado el director de medicina nuclear del Hospital Universitario de Augsburgo (Alemania), Constantin Lapa.

Günther y Lapa añadieron: "Un resultado significativo de nuestro trabajo es la noción de que es posible optimizar la farmacocinética mediante el diseño químico. Analizar los puntos débiles de los compuestos existentes y abordarlos sistemáticamente para mejorar la obtención de imágenes y el tratamiento es crucial para la futura traslación clínica".