Un nuevo tratamiento dietético para la epilepsia es bien tolerado y reduce las convulsiones

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ensayo clínico de un nuevo tratamiento dietético para niños y adultos con formas graves de epilepsia, codesarrollado por investigadores del University College de Londres (UCL) y basado en la dieta cetogénica, ha concluido con éxito.

Para el estudio, publicado en la revista 'Brain Communications', los clínicos evaluaron el uso de 'K.Vita', (también conocido como Betashot), un suplemento dietético líquido oral desarrollado por la UCL en colaboración con Royal Holloway, la Universidad de Londres y Vitaflo International Ltd.

La dieta cetogénica (DC) consiste en un consumo elevado de grasas, bajo en carbohidratos y adecuado en proteínas, e imita el estado de ayuno, alterando el metabolismo para utilizar la grasa corporal como principal fuente de combustible. Este cambio de carbohidratos a grasa como combustible corporal se conoce como cetosis.

Se utiliza ampliamente para tratar las epilepsias resistentes a los medicamentos. Sin embargo, la dieta altamente restrictiva, que puede provocar estreñimiento, bajadas de azúcar y problemas estomacales, puede tener un bajo cumplimiento y no es adecuada para todo el mundo. También se sabe que algunos suplementos de CD son poco apetecibles.

'K.Vita' se basa en los novedosos hallazgos de los investigadores del UCL, que descubrieron un mecanismo subyacente diferente para explicar por qué la CD es eficaz contra la epilepsia; al desarrollar un nuevo tratamiento, los investigadores también trataron de reducir los efectos secundarios adversos causados por la CD.

El autor correspondiente, el profesor Matthew Walker, del Queen Square Institute of Neurology de la UCL, apunta que "la dieta cetogénica se ha utilizado durante 100 años para tratar la epilepsia, ayudando a reducir las convulsiones tanto en niños como en adultos".

"Durante mucho tiempo se pensó que la dieta era eficaz debido a la producción de cetonas, pero ahora creemos que el aumento de los niveles de ácido graso, el ácido decanoico, también producido por la dieta, puede proporcionar los potentes efectos anticonvulsivos --prosigue--. En este estudio evaluamos un suplemento de triglicéridos de cadena media (tipo de grasa dietética) recientemente desarrollado, diseñado para aumentar los niveles de ácido decanoico, al tiempo que se reducen los efectos secundarios adversos, y para que sea más palatable".

Para el ensayo de viabilidad, los investigadores querían establecer la tolerancia de los participantes (efectos secundarios como hinchazón o calambres) al tratamiento, la aceptabilidad (sabor, textura, gusto) y el cumplimiento (lo fácil que es usar 'K.Vita' en la cantidad aconsejada, como parte de su dieta diaria).

Como resultados secundarios, también controlaron la frecuencia de los ataques epilépticos o los eventos paroxísticos (ataques, crisis, convulsiones) y si la producción de cetonas disminuía.

En total, 35 niños (de 3 a 18 años) con epilepsia de origen genético y que se sabe que no responden a los fármacos, y 26 adultos con epilepsia resistente a los fármacos (ERD), recibieron suplementos líquidos 'K.Vita' (una bebida), que debían tomar con las comidas. También se les pidió que limitaran los alimentos y bebidas azucaradas de su dieta.

El ensayo duró 12 semanas y los tratamientos con 'K.Vita' fueron aumentando con el tiempo, teniendo en cuenta la tolerancia de los individuos al tratamiento.

En total, 23/35 (66%) niños y 18/26 (69%) adultos completaron el ensayo, es decir, seguían tomando 'K.Vita' a las 12 semanas. Los trastornos gastrointestinales fueron el principal motivo de interrupción, y su incidencia disminuyó con el tiempo

Más de tres cuartas partes de los participantes/cuidadores informaron favorablemente sobre los atributos sensoriales, como el sabor, la textura y el aspecto, y la facilidad de uso.

En cuanto a los resultados secundarios, hubo una reducción media del 50% en las convulsiones o eventos paroxísticos, y menos del 10% de las personas que siguieron la dieta produjeron cetonas significativas.

Al comentar los resultados, el profesor Walker, que también es neurólogo consultor del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía, destaca: "Nuestro estudio proporciona pruebas tempranas de la tolerabilidad y eficacia de un nuevo suplemento dietético en epilepsias graves resistentes a los medicamentos en adultos y niños, y ofrece una opción de tratamiento adicional en estas devastadoras condiciones.

"También ofrece una dieta alternativa, más liberal, para quienes no toleran o no tienen acceso a las dietas cetogénicas --apostilla--. Aunque este estudio no se diseñó para incluir a un número suficiente de pacientes para evaluar plenamente los efectos del suplemento sobre las convulsiones, es emocionante informar de que hubo una reducción estadísticamente significativa del número de convulsiones en el grupo en general después de tres meses de tratamiento".

Según recuerda, "además no se observaron niveles elevados de cetonas en más del 90% de los participantes. Esto indica que el efecto de la dieta fue independiente de la cetosis; esto es importante porque los niveles elevados de cetonas en las dietas cetogénicas contribuyen a los efectos secundarios a corto y largo plazo".

La primera autora, la doctora Natasha Schoeler, Dietista de Investigación del Instituto de Salud Infantil de UCL Great Ormond Street, comenta que "este novedoso enfoque dietético para el tratamiento de la epilepsia implica seguir los principios de una dieta sana y equilibrada junto con el uso de 'K.Vita', lo que permite una mayor libertad dietética en comparación con las dietas cetogénicas".

"Nuestro enfoque también requiere mucha menos aportación de un dietista especializado que la que requieren las dietas cetogénicas tradicionales, por lo que puede permitir un acceso más amplio a las personas con epilepsia resistente a los medicamentos", añade.

Los investigadores afirman que ahora se necesitan estudios controlados de mayor envergadura sobre 'K.Vita' para determinar las epilepsias y condiciones precisas en las que el suplemento es más eficaz.