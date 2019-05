Un nuevo tipo de cirugía consigue mejorar la capacidad de caminar de niños con parálisis cerebral

Publicado 30/04/2019 14:08:19 CET

Científicos del Centro de Investigación Biomédica del NIHR Guy's and St Thomas' y el King's College London (Reino Unido) han demostrado la efectividad de un procedimiento quirúrgico que puede mejorar la capacidad de caminar de niños con parálisis cerebral.

Esta cirugía, conocida como rizotomía dorsal selectiva, consiste en cortar algunos de los nervios sensoriales de las piernas a medida que entran en la médula espinal para aliviar la rigidez, mejorar la movilidad y reducir los niveles de dolor de los niños. La operación es irreversible, y hasta hora no se sabía exactamente si ayudaba a mejorar la calidad de vida de los niños o cuáles eran sus efectos a largo plazo.

Debido a la falta de evidencia de los beneficios del procedimiento, estos investigadores establecieron un innovador estudio que evaluó a niños con parálisis cerebral antes y después de la operación. Se seleccionaron cinco centros para realizar una rizotomía dorsal selectiva, lo que dio como resultado que 137 niños se sometieron al procedimiento. El equipo recolectó y analizó datos sobre el progreso de los pacientes durante dos años después de sus operaciones.

Sus resultados, publicados en la revista 'The Lancet Child and Adolescent Health', mostraron que el procedimiento benefició a los niños al mejorar su movimiento, calidad de vida y niveles de dolor. También encontraron que el procedimiento no presentaba riesgos significativos para la salud de los niños. Esta evidencia fue lo suficientemente sólida como para que el sistema de salud público británico haya decidido financiar el procedimiento para niños de entre 3 y 9 años.